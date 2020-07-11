Restorandaki ekrana çıktı eşine sürpriz yaptı

Fenerbahçe'nın yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Bodrum'da tatil yapıyor. Demirel, önceki gün Yalıkavak Arts Otel'de kızlarıyla havuz keyfi yaptı. Bu arada Zeynep Demirel, yeni yaşına da Bodrum'da girdi. Sahilde doğum günü pastasını kesen Demirel, akşam yemeğinde ilginç bir sürprizle karşılaştı. Maçlar devam ettiği için İstanbul'da olan eşi Volkan Demirel, yemek sırasında online olarak restorana bağlandı. Demirel, restoran televizyonundan görüntüsü yansıtılan eşini karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.



'İYİ Kİ DOĞDUN ÇOCUKLARIMIN İDOLÜ'



Volkan Demirel, Instagram'da eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın. İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü…"



ARKADAŞLARIYLA ŞAKALAŞTI



Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün Yalıkavak Magi Beach'te görüntülendi. Biraz yüzdükten sonra deniz aracına çıkan oyuncu, arkadaşlarıyla şakalaştı. Ardından koşarak denize atlayan Büyüktopçu, iskelede güneşlendikten sonra günü tamamladı.



SPORCU SEVGİLİLERİN HAVUZ BAŞI SOHBETİ



Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın kaptanı milli sporcu Melih Mahmutoğlu, sporcu sevgilisi Damla Çakıroğlu ile Bodrum'da. Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen sevgililer, havuz başında sohbet etti. Milli sporcu havuza balıklama atlarken, sevgilisi de hayran bakışlarla onu izledi.



SUŞİ BULUŞMASI



Magazin dünyasının tanınmış isimleri önceki gün Buddha-Bar Beach Bodrum'da bir araya geldi. Mekana gidenler arasında Burcu Esmersoy, Hacı Sabancı, Nazlı Kayı, Lal Ersu, Sinan Ekincioğlu ve Alberto Mizrahi da vardı. Konuklar, şef Azize Varlıer'in hazırladığı yeni suşi çeşitlerini tattı.