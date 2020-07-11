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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda akıllara gelen tek isim olan Zeynep Turan ile 11 Temmuz 2020 Cumartesi için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 11 Temmuz 2020 Cumartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 10:23 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Lider olmak ya da lider doğmak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: 2020'nin ilk günlerinden bu yana yaşanan pandeminin insan hayatını ne kadar gerilettiğine verilerle tanıklık edeceğiz. Ay-Merkür karesi ile ABD'de konuşulacak olaylar bize daha önce yaşananları hatırlatabilir. Yaşadığımız gezegenin atmosferi ile ilgili yeni bulgular gündeme gelebilir.

Koç: Dostça ayrıldığın eski sevgilin ile tesadüfen karşılaşman bazı duyguları tekrar harekete geçirebilir. Eskilerden konuların açılması duyguların harekete geçmesinde etkili oluyor.

Boğa: Sorunlar ile baş etme yönteminin diğer insanlardan farklı olması yadırganabilir. Ancak bu yöntemlerin iş yerinde sorunları hızlıca çözmesi herkesin işine yarıyor.

İkizler: Duygularında çok fazla değişkenlik yaşıyor olman arkadaşların ile aranda belli bir iletişimin oluşmasını engelleyebilir. Akşama doğru duylarındaki dalgalanmaları bir dengeye oturtabilirsin.

Yengeç: İş yerinde çalıştığın bir ekip arkadaşının izin alması fazladan sorumluluk almana neden olabilir. Arkadaşın için fedakârlık yapsan da çok fazla yorulabilirsin.

Aslan: Gece izlediğin film sabahta etkisini koruyabilir. Bu nedenle oldukça duygusal ve merhametlisin. Yanlış kişiler iyi niyetini kullanabilir.

Başak: Yeme içme alışkanlığında olan değişim fazla kilolarından kurtulmana yardımcı olsa da alışamamış olabilirsin. Yazı işlerinde çalışan bir Başak burcuysan, gözlerin yorulabilir.

Terazi: İlişkisi olmayan bir Terazi burcuysan uzun zamandır konuştuğun kişiye hislerini açıklayabilirsin. Fakat aldığın olumsuz yanıt moralinin bozulmasına neden olabilir.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Akrep: Rutin hayatında karşılaştığın problemlerinin üstesinden kolaylıkla geliyorsun. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşların senden yardım isteyebilir.

Yay: Evli bir Yay burcuysan eşinle arandaki problemlere daha yapıcı bir şekilde yaklaşıyorsun. Bu yapıda olman olayların büyümeden hallolmasını sağlıyor.

Oğlak: Zevklerinin çoğunlukla yakın arkadaşların ile uyumluluk göstermesi anlaşmazlık çıkmasının önüne geçiyor. Yalnız yaşayan bir Oğlak burcuysan evine yeni dekoratif ürünler alabilirsin.

Kova: Yakın akrabalarının senden bir konuda ricada bulunmasını kıramayabilirsin. Elinden geldiğince onlara yardım ediyorsun. Bu davranışın büyük takdir toplayabilir.

Balık: Arkadaşının sana önerdiği filmi beğenmeyip yarıda kesebilirsin. Fakat kırılmaması için durumu ona çaktırmamayı tercih ediyorsun.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Lider olmak ya da lider doğmak

Kendimize inanmak için verdiğimiz sınavda, kişiliğimizi yerle yeksan edecek içsel kavgalardan geçerken bizim gibi insan olan liderler sizce ne yapıyordur? Büyük fedakarlıklar yapan bizler, aşırı merhamet gösteren yaşamlarımızın içinde sizce liderler bu duyguların üstesinden gelebiliyor mudur? Her sorumluluğa 'evet' diyen bizler gibi onlar da her şeye evet diyor mu? Kaybetme korkusu, dışarıda kalma kaygısı insana neler yaptırmaz? 2020 gibi tuhaf, kara kaplı kitaplara sığmayan bir yılda, en büyük servetimizin 'sağlık' olduğunu fark ettik mi? O bile muamma. En ufak ihmal bile, büyük pişmanlıklara açılan bir girdaba dönüşebilir. Peki liderlerin sağlıkları nasıl olacak? Girdap diyorum çünkü gök kubbe, pandeminin 2. defa tekrar edeceğini işaret ediyor. Peki kendi hayatlarımızı bile yönlendirmekte bu kadar zorlanıyorken dünya liderleri ne yapacak merak ediyor musunuz? İşte size 2020 liderlerinin haritaları göre öne çıkan başlıklar.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
  • ABD - 14 Haziran 1946 doğumlu Donald Trump, önce üzecek sonra üzülecek. Ani sağlık olayları dünya gündemini değiştirecek.
  • FRANSA - 21 Aralık 1977 doğumlu Emmanuel Macron'un duygusal çıkışlarına şahit olacağız.
  • ÇİN- 15 Haziran 1953 doğumlu Şi Cinping sorumlu tutulacak, zorlanacak.
  • HOLLANDA-27 Nisan 1967 doğumlu Willem-Alexander dikkat çekecek, şaşırtacak.
  • İSPANYA-30 Ocak 1968 doğumlu VI. Felipe'in hataları konuşulacak, yönlendirilecek.
  • YUNANİSTAN-30 Mayıs 1956 doğumlu Ekaterini Sakellaropulu'un çıkışları konuşulacak.
  • RUSYA-7 Ekim 1952 doğumlu Vladimir Putin'in gizli hesapları ortaya çıkacak.
  • KUZEK KORE-8 Ocak 1984 doğumlu Kim Jong-un kafa tutacak, hastalanacak.
  • JAPONYA-23 Şubat 1960 doğumlu Naruhito vizyoner davranacak, öngörülü çıkışları olacak.
  • İSVİÇRE-14 Mayıs 1960 doğumlu Simonetta Sommaruga takdir gördüğü kadar da eleştirilecek.
  • İRAN-12 Kasım 1948 doğumlu Hasan Ruhani yorulacak, üzülecek, sağlık sorunları konuşulacak.
  • HİNDİSTAN-1 Ekim 1945 doğumlu Ram Nath Kovind kaosun tam ortasında kalacak.
  • GÜNEY KORE-24 Ocak 1953 doğumlu Moon Jae-in büyük bir çıkış yakalayacak, kafa tutacak.
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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