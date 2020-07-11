Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Lider olmak ya da lider doğmak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: 2020'nin ilk günlerinden bu yana yaşanan pandeminin insan hayatını ne kadar gerilettiğine verilerle tanıklık edeceğiz. Ay-Merkür karesi ile ABD'de konuşulacak olaylar bize daha önce yaşananları hatırlatabilir. Yaşadığımız gezegenin atmosferi ile ilgili yeni bulgular gündeme gelebilir.

Koç: Dostça ayrıldığın eski sevgilin ile tesadüfen karşılaşman bazı duyguları tekrar harekete geçirebilir. Eskilerden konuların açılması duyguların harekete geçmesinde etkili oluyor.

Boğa: Sorunlar ile baş etme yönteminin diğer insanlardan farklı olması yadırganabilir. Ancak bu yöntemlerin iş yerinde sorunları hızlıca çözmesi herkesin işine yarıyor.

İkizler: Duygularında çok fazla değişkenlik yaşıyor olman arkadaşların ile aranda belli bir iletişimin oluşmasını engelleyebilir. Akşama doğru duylarındaki dalgalanmaları bir dengeye oturtabilirsin.

Yengeç: İş yerinde çalıştığın bir ekip arkadaşının izin alması fazladan sorumluluk almana neden olabilir. Arkadaşın için fedakârlık yapsan da çok fazla yorulabilirsin.

Aslan: Gece izlediğin film sabahta etkisini koruyabilir. Bu nedenle oldukça duygusal ve merhametlisin. Yanlış kişiler iyi niyetini kullanabilir.

Başak: Yeme içme alışkanlığında olan değişim fazla kilolarından kurtulmana yardımcı olsa da alışamamış olabilirsin. Yazı işlerinde çalışan bir Başak burcuysan, gözlerin yorulabilir.

Terazi: İlişkisi olmayan bir Terazi burcuysan uzun zamandır konuştuğun kişiye hislerini açıklayabilirsin. Fakat aldığın olumsuz yanıt moralinin bozulmasına neden olabilir.