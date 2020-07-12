Oyuncu Eda Ece:Şiddet olayları güzel ülkemize hiç yakışmıyor

Oyuncu Eda Ece, Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Ece'ye, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi hakkında ne düşündüğü soruldu. Ece, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bu yapılanlar, güzel ülkemize yakışmıyor. Ben hiç şiddete maruz kalmadım ama her gün kocası tarafından öldürülen kadınları görünce inşallah adalet yerini bulur diyorum." Ece, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile arabada tartıştığı haberlerine de açıklık getirdi: "Bir anda kameralar önümüze geldi, biz de panikledik ama tartışma olmadı."