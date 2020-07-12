Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Eda Ece:Şiddet olayları güzel ülkemize hiç yakışmıyor

Oyuncu :Şiddet olayları güzel ülkemize hiç yakışmıyor

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Oyuncu Eda Ece:Şiddet olayları güzel ülkemize hiç yakışmıyor
Oyuncu Eda Ece, Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Ece'ye, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi hakkında ne düşündüğü soruldu. Ece, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bu yapılanlar, güzel ülkemize yakışmıyor. Ben hiç şiddete maruz kalmadım ama her gün kocası tarafından öldürülen kadınları görünce inşallah adalet yerini bulur diyorum." Ece, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile arabada tartıştığı haberlerine de açıklık getirdi: "Bir anda kameralar önümüze geldi, biz de panikledik ama tartışma olmadı."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Eda Ece:Şiddet olayları güzel ülkemize hiç yakışmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA