Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü

"DAHA İLK ŞARKISINI OKURKEN BİZE HESAP GELDİ"

Bir televizyon proğramına telefonla bağlanıp olayın detaylarını anlatan Alişan, Demet Akalın'ın daha ilk şarkısını okurken hesap geldiğini söyledi. Alişan, "Ben de 'Hayırdır ne hesabı' dedim ve garson tarafından 'Hesabı hemen almamız gerekiyor, biz öyle yapıyoruz' dedi. Ben de 'Tamam o zaman mekan sahibiyle görüşeceğim' dedim. İşin tuhafı sadece bizim masadan hesap alındı, diğer masalardan o sırada hesap falan alınmadı. 'Daha konser başlayalı 50 saniye olmuş hesap ne demektir' dedim ve garsonu çağırdım" ifadelerini kullandı.