Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin dekolteli pozuna olay yanıt! Son Dakika: "Valla haklıymış. Biz çirkin kalırmışız..."

Geçtiğimiz günlerde derin mini siyah dekolteli elbisesi ile sosyal medyada fotoğrafını paylaşan Defne Samyeli, güzelliği ile göz kamaştırmış ve binlerce yorum almıştı. Bu yorumlardan bir tanesi de bir dönem aralarında problem yaşanan Cenk Eren'den geldi. Cenk Eren, Samyeli'ye yorum yazarken bir yıl önceki olayı da hatırlatmayı ihmal etmedi. İşte son dakika gelişmeleri...

CENK EREN'DEN DEFNE SAMYELİ'YE OLAY YANIT!

Defne Samyeli ile geçen yaz Çeşme'de aynı mekanda sahne aldıklarını ama Samyeli'nin aynı afişte yer almak istemediğini söylemesi üzerine günlerdir konuşulan konununun fitili Cenk Eren tarafından tekrar ateşlendi. Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli pozuna yorum yapan Cenk Eren'in yanıtı sosyal medyaya damgasını vurdu.

İşte son dakika gelişmeleri...