Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin dekolteli pozuna olay yanıt! Son Dakika: "Valla haklıymış. Biz çirkin kalırmışız..."

Geçtiğimiz günlerde derin mini siyah dekolteli elbisesi ile sosyal medyada fotoğrafını paylaşan Defne Samyeli, güzelliği ile göz kamaştırmış ve binlerce yorum almıştı. Bu yorumlardan bir tanesi de bir dönem aralarında problem yaşanan Cenk Eren'den geldi. Cenk Eren, Samyeli'ye yorum yazarken bir yıl önceki olayı da hatırlatmayı ihmal etmedi. İşte son dakika gelişmeleri...
Defne Samyeli ile geçen yaz Çeşme'de aynı mekanda sahne aldıklarını ama Samyeli'nin aynı afişte yer almak istemediğini söylemesi üzerine günlerdir konuşulan konununun fitili Cenk Eren tarafından tekrar ateşlendi. Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli pozuna yorum yapan Cenk Eren'in yanıtı sosyal medyaya damgasını vurdu.
İşte son dakika gelişmeleri...
Son dönemde şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, geçen yaz Çeşme'De bir mekanda sahne alacaktı. Ancak Samyeli, adının yer aldığı afişte Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri'nin adları olunca kriz çıkarmış ve kendisine ayrı afiş basılmıştı.
Bu olay günlerce konuşulmuş ancak diğer şarkıcılar konuyla ilgili yorum yapmamıştı.
Fakat geçtiğimiz günlerde siyah göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlanan Defne Samyeli güzelliğini gözler önüne sermişti.
Şarkıcıya yorum yağarken Cenk Eren de bir yıl önceki olayı hatırlatarak bir yorum yaptı.
Eren, "Gerçekten çok güzel bir kadın. Geçen yaz Çeşme'de aynı mekanda sahneye çıkıyorduk. Bizimle aynı afişte yer almak istememişti. Valla haklıymış. Biz çirkin kalırmışız yanında ne yapalım" dedi.