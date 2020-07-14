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eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Ünlü türkücü , 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşi ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Songül Karlı eski eşine demediğini bırakmadı. Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon lira dolandırdığını söyleyen Songül Karlı, "Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diyerek isyan etti.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:20 Son Güncelleme: 14.7.2020 17:24 ABONE OL
Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı. Eski eşi 'nün kendisini 20 milyon lira dolandırdığını söyleyen Songül Karlı, "Paramı versin rahat etsin.

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diyerek isyan etti.

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Normalleşme sürecinin bitmesiyle tatile çıkan ünlü şarkıcı , önceki gün kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Eski eşi hakkında konuşan Karlı, zehir zemberek ifadelerde bulundu.

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

"ADAM OLSA PARAMI YEMEZ"

Uçankuş muhabiriyle sohbet eden Karlı, eski eşinin 20 milyon TL'sini dolandırdığını söyleyerek "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim.

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" dedi.

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

"BEN DE ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki haberler hakkında da konuşan Karlı, sözlerine şöyle devam etti:

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

"Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… 'Merhaba' dedim, çok sinirliydi. Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır. Ona da çok şaşırmadım.

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!

Hiç hoş değil. En fazla kapıyı çarpıp gidersin, evi terk et dersin. Ben de şiddete maruz kaldım. Öyle çok büyük şiddet değildi."

Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
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Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
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