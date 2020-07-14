Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Temmuz 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Temmuz 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünya 5 ayda yeniden kurulur mu?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 TEMMUZ 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar. Güneş-Jüpiter karşıtlığı; çember daralırken bir çok ülkede sosyal medya ile ilgili yaptırımlar gündeme gelmeye başlayabilir. Ülkenin dört bir yanında hukuksal sıkışmalar gündeme gelebilir.

Koç: Geçmiş ilişkin yüzünden yıpranan duygularının tazelenip yenilendiğini hissediyorsun. İşine ve günlük hayatına olan konsantrasyonun artıyor.

Boğa: İş yerinde, öğrendiğin yeni teknikleri uygulamak isteyebilirsin. Kişisel bilgilerini güvenmediğin kurumlar ile paylaşmamaya özen göstermelisin.

İkizler: Sosyal Medya'yı aktif olarak kullanıyor olman gereksiz bir sürü enformasyona maruz kalmana neden oluyor. Zihnini dinlendirip elektronik eşyaları bir kenara koymasını bilmelisin.

Yengeç: Kimsenin sorumluluğunu üzerine almak istemeyebilirsin. Kendi sorumluluklarını yerine getirip bir an önce evine gitmek niyetindesin.

Aslan: Bugün işine kendini veremiyor olman patronların tarafından eleştiriye uğrayabilir. Motivasyonunu ve performansını artırmak isteyebilirsin.