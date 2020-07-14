Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Temmuz 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Temmuz 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünya 5 ayda yeniden kurulur mu?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar. Güneş-Jüpiter karşıtlığı; çember daralırken bir çok ülkede sosyal medya ile ilgili yaptırımlar gündeme gelmeye başlayabilir. Ülkenin dört bir yanında hukuksal sıkışmalar gündeme gelebilir.
Koç: Geçmiş ilişkin yüzünden yıpranan duygularının tazelenip yenilendiğini hissediyorsun. İşine ve günlük hayatına olan konsantrasyonun artıyor.
Boğa: İş yerinde, öğrendiğin yeni teknikleri uygulamak isteyebilirsin. Kişisel bilgilerini güvenmediğin kurumlar ile paylaşmamaya özen göstermelisin.
İkizler: Sosyal Medya'yı aktif olarak kullanıyor olman gereksiz bir sürü enformasyona maruz kalmana neden oluyor. Zihnini dinlendirip elektronik eşyaları bir kenara koymasını bilmelisin.
Yengeç: Kimsenin sorumluluğunu üzerine almak istemeyebilirsin. Kendi sorumluluklarını yerine getirip bir an önce evine gitmek niyetindesin.
Aslan: Bugün işine kendini veremiyor olman patronların tarafından eleştiriye uğrayabilir. Motivasyonunu ve performansını artırmak isteyebilirsin.
Başak: İlişkisi olan bir Başak burcuysan sorumluluklarının bilincindesin. Aynı hassasiyeti karşı taraftan görememek seni üzebilir. Bu konuyu sevgilinle konuşmak istiyorsun.
Terazi: Hayatının odak noktalarını değişmek istiyor olabilirsin. Bu konuda ailenin desteği büyük ölçüde belirleyici rol oynayabilir. Yanlış bir karar vermemelisin.
Akrep : Yeni fikir ve akımları yakından takip ediyorsun. Giysi konusunda arkadaşının verdiği tavsiyeler hoşuna gidebilir. Alışveriş yaparken dikkate alıyorsun.
Yay: Hayatının birkaç alanının kontrolünden çıkması seni huzursuz ediyor. Her alana söz sahibi olmak istiyorsun. Her yere yetişmeye çalışmak bedensel olarak senin yorulmana neden oluyor.
Oğlak: Hesabında olmayan bir ödeme gerçekleştirmek zorunda kalabilirsin. Kaybolan eşyalarını bulmakta güçlük çekebilirsin. Hepsi de manevi açıdan değerli eşyalar.
Kova: Sevgili Kova İş yerinde karşılaştığın sorunlara ekip arkadaşların yetişiyor ve eksiğini tamamlamamak için sana direktiflerde bulunuyor.
Balık: Uyku problemi çekiyor olman sabahları zinde uyanamamana neden oluyor. Uzun süreli bir ilişki olan Balık burcuysan ilişkideki bilinmezler seni gerebilir.
DÜNYA 5 AYDA YENİDEN KURULUR MU?
2020 Temmuz ayının yeni bir gündemi de siyasi alanda olmaya başladı. Türkiye geçmiş günlerine atıfta bulunurken yine gündeme parti kapatmaları gelebilir. Bugüne kadar kapatılan 28 partiye bir yenisi daha eklenebilir diyor gökyüzü...
Unutmayalım ki en son 2009 yılında Oğlak burcunun ilk derecelerinde gezinen Plüton yine bize o günleri hatırlatmak için sahneye çıkıyor. Gökyüzünün baş döndüren günleri bitti mi? Tabii ki hayır. Ülkemizin IMF ile Stand-by anlaşması ilk defa 1961 yılından gerçekleşmişti. Şimdiki döngü bu yılın transitleriyle o günleri çağrıştırıyor; 2020 Temmuz ayının IMF randevuları ülke tarihimiz için önemli gelişmelere sebebiyet verebilir.
Yeni Dünya Düzeni!
Satürn'ün Oğlak burcunda geri giderken Ay tutulmasında rol alması, yeni dünya düzeninde tanzim edilen turizmi işaret edecek. Bir günde kazananlara ve bir günde kaybedenlere vurgu yapacak. Denizleri ve limanları yakından ilgilendirecek Temmuz ayının sonuna kadar Ay tutulması, dünyada popüler olan turizm cenneti bölgelerin adresinin değişmesine ve değişmeye de devam etmesine sebep olabilir. Dolayısıyla inşaat firmalarının da lokasyonu değişebilir.
İnanması Güç Olaylar Kapıda…
Temmuz ayında insanüstü teorileri üretenleri de dehşetle dinleyeceğiz. 2020'nin yedinci ayında müttefik olduğumuz ülkelerin yaptıklarına seyirci kalıp kalmamak arasında olacağız. Her cephede hızlı bir şekilde geçecek olan Temmuz ayının asıl derdi; son 2 buçuk yıldır nelerden geçtiysek bu sefer hepsini tüm çıplaklığı ile hatırlatma turu attıracak bizlere. Bu durumda Türk siyasetinin uluslararası duruşu da gündem olacağı anlamına gelebilir. Gezegenler öncü burçlarda hareket ederken tarihin inanması en güç olayları yaşanabilir.