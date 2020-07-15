Mevlüt Tezel "15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir"

-Halkın sokağa çıkması, direnmesi ise darbeler tarihimizin en önemli 'ilkiydi'! Daha önce halkımız darbeyi gerçekleştiren güçlere karşı pasif kalmıştı, sadece izlemişti. 15 Temmuz'da ise halk, bir darbe girişiminde ilk kez kendisine yol gösteren bir lider gördü. Halkın tereddütlerini yıkan, Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesi oldu.