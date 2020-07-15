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" tarihte birçok ilklere sahne olmuş girişimidir"

4 yıl önce gecesi 'cü hainler tarafından kalkışılan girişiminden Türk Milleti alnının akıyla çıktı. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde GÜNAYDIN yazarı "15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir" dedi ve bu ilkleri sıraladı...

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 15.7.2020 08:55 Son Güncelleme: 15.7.2020 09:14 ABONE OL
Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir

girişimine dair konuşulacak, ders çıkarılacak pek çok olay var. 15 Temmuz, aynı zamanda tarihte birçok ilklere sahne olmuş .

Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir

-Türkiye, ilk kez akşam saatlerinde bir girişimine tanık oldu. Elbette darbeciler saati erkene almak zorunda kaldılar!

Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir

- aynı zamanda bir terör faaliyetiydi. Tarihimizde ilk kez darbeciler, tank ve uçaklarla halka ve onun kurumlarına saldırdı.

Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir

- bildirisi de ilkti. Kamuoyu desteği sağlamak için 'Yurtta Sulh Konseyi' imzasını taşıması, Atatürk ilkelerine atıfta bulunulması takiyenin zirveye ulaşmasıydı adeta.

Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir

-İlk kez bir Cumhurbaşkanı ve hükümet, halkı darbecilere karşı meydanlara çağırdı.

Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir

-Medya ve sosyal medya Türkiye'de ilk kez darbeye karşı kullanıldı. Erdoğan'ın FaceTime'dan yaptığı çağrı darbeye karşı bir teknoloji devrimiydi. TRT ele geçirilmişken başta Sabah, ATV, A-Haber, CNN Türk, Kanal D gibi bazı medya kuruluşlarının darbecilere direnmesi de bir ilkti.

Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir

-Halkın sokağa çıkması, direnmesi ise darbeler tarihimizin en önemli 'ilkiydi'! Daha önce halkımız darbeyi gerçekleştiren güçlere karşı pasif kalmıştı, sadece izlemişti. 'da ise halk, bir girişiminde ilk kez kendisine yol gösteren bir lider gördü. Halkın tereddütlerini yıkan, Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesi oldu.

Mevlüt Tezel 15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir
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Mevlüt Tezel "15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir"
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