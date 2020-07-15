Mevlüt Tezel "15 Temmuz tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimidir"

15 Temmuz darbe girişimine dair konuşulacak, ders çıkarılacak pek çok olay var. 15 Temmuz, aynı zamanda tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimi.
-Türkiye, ilk kez akşam saatlerinde bir darbe girişimine tanık oldu. Elbette darbeciler saati erkene almak zorunda kaldılar!
-15 Temmuz aynı zamanda bir terör faaliyetiydi. Tarihimizde ilk kez darbeciler, tank ve uçaklarla halka ve onun kurumlarına saldırdı.
-Darbe bildirisi de ilkti. Kamuoyu desteği sağlamak için 'Yurtta Sulh Konseyi' imzasını taşıması, Atatürk ilkelerine atıfta bulunulması takiyenin zirveye ulaşmasıydı adeta.
-İlk kez bir Cumhurbaşkanı ve hükümet, halkı darbecilere karşı meydanlara çağırdı.
-Medya ve sosyal medya Türkiye'de ilk kez darbeye karşı kullanıldı. Erdoğan'ın FaceTime'dan yaptığı çağrı darbeye karşı bir teknoloji devrimiydi. TRT ele geçirilmişken başta Sabah, ATV, A-Haber, CNN Türk, Kanal D gibi bazı medya kuruluşlarının darbecilere direnmesi de bir ilkti.
-Halkın sokağa çıkması, direnmesi ise darbeler tarihimizin en önemli 'ilkiydi'! Daha önce halkımız darbeyi gerçekleştiren güçlere karşı pasif kalmıştı, sadece izlemişti. 15 Temmuz'da ise halk, bir darbe girişiminde ilk kez kendisine yol gösteren bir lider gördü. Halkın tereddütlerini yıkan, Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesi oldu.