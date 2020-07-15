Şarkıcı Özgün 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde sahnedeydi! Özgün: Moda'ya her gittiğimde 15 Temmuz gecesini yaşıyorum.

"O gece eşim de yanımdaydı. Düğünden sonra da evlilik yıldönümümüzü kutlamayı düşünüyorduk. Fakat bu olay gerçekleşti. O gece sahnedeyken hain kalkışma haberini aldık ve hemen programı kestik. Zaten o sıra apar topar kulise kapattılar bizi ve sabaha karşı 04.00 suları çıkabildik" diyen Özgün, şöyle devam etti: "Böyle bir olayın bir daha asla yaşanmaması tek dileğimiz. Milletimiz birlik ve beraberlikle üstesinden geldi bu hain kalkışmanın. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."



