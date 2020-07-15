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Şarkıcı gecesi 'nde sahnedeydi! Özgün: Moda'ya her gittiğimde 15 Temmuz gecesini yaşıyorum.

gecesi, hain darbe girişiminin yaşandığı anlarda, 'nde sahnede olan şarkıcı o geceden sonra kendinde travma olduğunu söyledi. 15 Temmuz'da Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral İlhan Şanver'in kızının düğününde sahneye çıkan Özgün, o gece yaşadıklarını anlattı. Yaşadıklarından çok etkilendiğini söyleyen Özgün, "Çok şükür milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde bu hain kalkışmanın üstesinden geldi" diye konuştu.

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 15.7.2020 08:08 Son Güncelleme: 15.7.2020 08:35 ABONE OL
Şarkıcı Özgün 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde sahnedeydi! Özgün: Moda'ya her gittiğimde 15 Temmuz gecesini yaşıyorum.

gecesi 'nde Korgeneral İlhan Şanver'in kızının düğününde sahneye çıkan , o geceyi anlattı. Hava kuvvetleri komutanı, havacı generaller ve üst düzey komutanların derdest edildiği düğünde tüm geceyi kuliste geçiren Özgün, "Moda'ya her gittiğimde o geceyi yaşıyorum. Yaşananlar gözümün önüne geliyor. Bu da bana birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, birlikte olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını hatırlatıyor" dedi.

Şarkıcı Özgün 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde sahnedeydi! Özgün: Moda'ya her gittiğimde 15 Temmuz gecesini yaşıyorum.

"O gece eşim de yanımdaydı. Düğünden sonra da evlilik yıldönümümüzü kutlamayı düşünüyorduk. Fakat bu olay gerçekleşti. O gece sahnedeyken hain kalkışma haberini aldık ve hemen programı kestik. Zaten o sıra apar topar kulise kapattılar bizi ve sabaha karşı 04.00 suları çıkabildik" diyen , şöyle devam etti: "Böyle bir olayın bir daha asla yaşanmaması tek dileğimiz. Milletimiz birlik ve beraberlikle üstesinden geldi bu hain kalkışmanın. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Şarkıcı Özgün 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde sahnedeydi! Özgün: Moda'ya her gittiğimde 15 Temmuz gecesini yaşıyorum.

AKLIMIZ OĞLUMUZ EDİZ'DEYDİ'

O an en çok oğulları Ediz'i düşündüklerini söyleyen Ediz, "Oğlumuz Ediz annemlerdeydi. Aklımız onlarda, neler olduğunu da tam bilemiyoruz, haber alamıyoruz. Köprülerin kapandığını duyunca sabaha karşı davulcu arkadaşımıza gittik. Olayın ne kadar vahim olduğunu anladık" dedi.

Şarkıcı Özgün 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde sahnedeydi! Özgün: Moda'ya her gittiğimde 15 Temmuz gecesini yaşıyorum.
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Şarkıcı Özgün 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü'nde sahnedeydi! Özgün: Moda'ya her gittiğimde 15 Temmuz gecesini yaşıyorum.
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