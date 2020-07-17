Survivor Barış'tan yarışma sonrası son dakika açıklamalar... Survivor Barış Murat Yağcı: "Sabaha kadar uyuyamadım"

Survivor 2020 finali konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya damga vuran isimlerden yarışma sonrasında challenge yaparken itiraflar geldi. İşte gündem yaratacak cevaplar...

Survivor'a damga vuran isimlerin başında gelen Barış ve Survivor 2019 şampiyonu Yusuf ile buluşmuşken sohbetimize başlayalım dedik. Çok zorlamayacağım sizi...

Yusuf: Ben zorlarsam peki? (Gülüyor.)

Barış: Kaybeden havuza atlasın.

* Seninle ilgili "Aslında kendini anlatamadı, finale kadar geldi ama biz onu tanıyamadık." gibi yorumlar yapılıyor. Gizemli olmak hoşuna mı gidiyor? Bu röportajda Barış bir şeyler söylesin ve daha farklı bir Barış'ı görmüş olalım. Survivor'a dair çok kısa bir özet ya da hissiyatını anlatabilir misin? Ne hissediyorsun? Barış kim sence?

Barış: Ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum ama daha iyi ifade edebilirmişim onu gördüm. Benim doğrum benim doğrum. Sonuçta ada yaşantısı herkesin farklıdır. Yusuf geçen senenin yarışmacısı. Onun dönemi çok farklı bizim dönemimiz çok farklı. Baktığınızda ben insanlara çok kolay güvenemeyen biriyim. Bu yüzden sessiz sakin kaldım. Ama sessizlikte bir cevaptır. Genelde bunu kitap okuyan insanlar çok iyi anlar. Gönüllüler takımına geçince kendimi buldum. Ama bu yarışma bana çok şey kattı

Evet, milyonları peşimizden sürüklemişiz bunu da gördüm. Benim için önemli olan çıktığımda karakterimle ilgili insanların negatif bir şey söylememesi. Bugün sabahtan beri dışardayım ve insanların tepkileri benim oraya niye gittiğimi kanıtlar nitelikte. Şampiyonluk çok önemli değil önemli olan halkın gözünde senin nerede olduğun. Cemal Can'ı da çok tebrik ederim gerçekten. Sporcu olmamasına rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Tüm yarışmacıların emeğine sağlık. Çok güzel bir organizasyondu. Herhangi bir okulda ya da hayatın içerisinde tecrübe edemeyeceğimiz birçok şeyi tecrübe ettik. Ama bu kadar beş ay bitti ve kendi hayatımıza bakacağız.