Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in hayat hikayesinde ilginç detay! Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bakın ismini kimden almış...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'ın hayatı hayranları tarafından merak konusu olurken gelen son dakika haberi ile yarışmacının hayatına ilişkin flaş ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık beş ay süren Survivor macerasının sonunda başarıya ulaşan ve tanınmışlığını arttıran Canseven'in adını Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu'dan aldığı ortaya çıktı. Peki, Survivor şampiyonu Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can Canseven'in ortaya çıkan son dakika hayat hikayesi…

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN'İN HAYAT HİKAYESİ SON DAKİKA ORTAYA ÇIKTI!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu sezonun en başarılı ismi olan ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven hayat hikayesi ile sevenlerinin dikkatini çekiyor. Programın bir bölümünde anlattığına göre ise Şampiyon yarışmacı ismini Fenerbahçe takımının efsane oyuncusundan alıyor...