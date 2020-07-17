Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in hayat hikayesinde ilginç detay! Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bakın ismini kimden almış...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'ın hayatı hayranları tarafından merak konusu olurken gelen son dakika haberi ile yarışmacının hayatına ilişkin flaş ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık beş ay süren Survivor macerasının sonunda başarıya ulaşan ve tanınmışlığını arttıran Canseven'in adını Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu'dan aldığı ortaya çıktı. Peki, Survivor şampiyonu Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can Canseven'in ortaya çıkan son dakika hayat hikayesi…
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu sezonun en başarılı ismi olan ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven hayat hikayesi ile sevenlerinin dikkatini çekiyor. Programın bir bölümünde anlattığına göre ise Şampiyon yarışmacı ismini Fenerbahçe takımının efsane oyuncusundan alıyor...
SURVİVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN KİMDİR?
1995 yılında İzmir'de doğan Cemal Can Canseven'in annesi Rizeli, babası ise Selanik Göçmenidir. Üniversite eğitimini İstanbul'da özel bir üniversitenin Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde alan yarışmacı, üniversite eğitimi zamanında fenomen arkadaşı Danla Bilic ile tanışmış ve Danla Bilic'in arkadaşı olarak sosyal medyada tanınmıştır.
Üniversite eğitimini almak amacıyla İzmir'den İstanbul'a taşınan Survivor 2020 şampiyonu şimdilerde Dj'lik yaptığı biliniyor. Survivor yarışmasından önce pek tanınmasa da beş aylık macera sonunda adeta milyonların gönlünde taht kurdu.
SOSYAL MEDYA'DA REKOR KIRDI!
Survivor'dan önce 250 bin kişinin takip ettiği yarışmacı, Yarışmaya katılmasıyla beraber sosyal medyada da yüksek takipçi sayısına ulaştı ve rekor kırdı. Cemal Can'ın şimdilerde Instagram hesabında 3.7 milyon civarında takipçisi bulunuyor…
ARTIK "SURVİVOR ŞAMPİYONU CEMAL CAN"
Normal hayatında arkadaşları tarafından "Can" ismiyle tanınan yarışmacı Survivor programı ile beraber Cemal Can ismini kullanmaya başladığını söylemiş ve ilk zamanlar bunun garip geldiğini ifade etmişti. Şimdi ise neredeyse tüm Türkiye onu "Survivor şampiyonu Cemal Can" olarak tanıyor.