Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 17 Temmuz 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Temmuz 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Temmuz 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gerçeklerden mi kaçıyoruz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Libya bir değil birçok ülke tarafından konuşulurken, en çok Avrupa'nın gündeminde olacak. Ay - Mars 60'lığı ülkemizi ziyaret edecek. Bu ziyaret devlet başkanlarını ve kararlarını etkileyip diplomaside safları sıklaştırabilir.
Koç: Alacağın kararlarda daha samimi olabilirsin. Samimi duygularını hissettirdiğin biri senden hoşlanmaya başlayabilir. Bu durum bir birlikteliğin habercisi olabilir.
Boğa: İş yerinde olan işlerini toparlıyorsun. Hafta sonuna iş bırakmak istemeyebilirsin. Fazla sorumluluk almak sana tecrübe kazandırıyor.
İkizler: Çevrende fazla hareket olsun istemiyorsun. Sakin bir gün geçirmek için kendini toplu alanlardan uzak tutmak isteyebilirsin.
Yengeç: Hayatın her alanında üstün meziyetlerini konuşturuyorsun. Fakat fazla duygusal olman, hemen her şeyden kolay etkilenmen bu meziyetleri kısıtlayabilir.
Aslan: Sorunları tek tek hallettiğin bir gün olabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan hissettiğin duygusal boşluğun aslında bir yanılgıdan ibaret olduğunu öğrenebilirsin.
Başak: Her halinle zarafetini konuşturmayı başarıyorsun. Etrafında seni kıskanan gözlere dikkat etmelisin. Yakın bir arkadaşının gerçek yüzünü görebilirsin.
Terazi: Eklem ağrıların için doktorundan aldığın ilaç sana bir nebze iyi geliyor. Günlük yaptığın sporunda daha verimli olabilirsin.
Akrep: Evli bir Akrep burcuysan eşinin ailesi ile aranızda olan sürtüşmeler çözüme kavuşabilir. Eşinle aranızdaki bağ daha da pekişiyor. Bu durumdan memnunsun.
Yay: Geçişte aranızdan sus sızmayan bir dostunu çok arayabilir ve çok özleyebilirsin. Sosyal medyadan hesaplarına girip kontrol edebilirsin.
Oğlak: Evin bazı ihtiyaçlarını karışılmak için alışverişe çıkıyorsun. Fazla para harcayabilirsin. Çocukları olan bir Oğlak burcuysan çocuklarının sağlık durumları ile yakından ilgileniyorsun.
Kova: İş yerinde arkadaşların ile samimiyetinin artması çalışma arkadaşlarının senin mizacına alışmalarında etkili olabilir. Soğuk ve mesafeli tavrın yeni iyi niyet göstergelerine bırakıyor.
Balık: İlişkini doğru yönlendirmek için ipleri eline almak isteyebilirsin. Bu karşı tarafı geriyorsa da sana olan güven duygusu her şeyin önünde duruyor.
GERÇEKLERDEN Mİ KAÇIYORUZ?
Pandemi sürecinin de getirdiği yeni yaşam düzeniyle yaşamaya çalışırken, korkularımızın ve kaygı düzeyimizin devamlı artması, hayatın bize adeta depresyondan depresyon beğen dercesine üstümüze geliyor olması hepimizi bitap düşürdü. Duygularımızı bastırmaktan nefes alamaz hale geldiğimizi fark etmek için birilerinin acısını görüp anlık şükürlere dalıyoruz. Ya da korkularımızın içine daha çok batıyoruz. Öyle garip duygularla beslenir olmuşuz ki bir gün içerisinde düşündüklerimizi bir kenara not etsek bunların hepsi olumsuz diye kendimizden kaçarız.
Orta Yolu Bulmak…
Etrafınızda adeta salgın bir hastalık gibi büyüyen narsisizm ummanında kimlerle yolunuza devam edeceğinizi görmekte zorluk çekiyor olabilirsiniz. Kaldı ki artık sözün senet olduğu o çağa çoktan elveda dedik. Bu da ilişkilerde ki problemlerin çok daha inanılmaz boyutlara geldiğini açıklarken, aslında ikili ilişkiler içinde olmaması gereken şeyler 'ne var canım bunda' diye küçümsenerek bakıldığı dertler bile söz konusu olmaya başladı. İsveç Bern Üniversitesi' nin son yıllarda yaptığı araştırmada 10 kişiden 8' inin ilişkisinden memnun olmadığını açıklamıştır yani bu demek oluyor ki dostluklarda da erozyonlar yaşanıyor. Bu durumda dünya sadece politik ayrışmalarda zorlanmıyor. İlişkilerde de büyük güven kaybı ve iletişim bozuklukları olduğu ortaya çıkıyor. Hatta zaman zaman her şey karşılıklı deyip kulağımızın en görünmez köşesine sıkıştırdığımız konular, maalesef bir süre sonra gözlerimizi tırmalamaya başlıyor. Çünkü ben onun dilinden anlarım diye üstlendiğimiz iletişimi, uzun bir süre idare edemiyor ve volkanik bir patlama yaşıyoruz. Unutmayın en iyi diyetler bile 21 gün idare ediliyor!
Gemileri Yakmadan Önce İki Kez Düşünmek Gerekiyor
Sevmekten korkarken aslında, sevgiyi kısıtladığımızı ne zaman fark edeceğiz. Gerçekler tek tek hayat yolumuza doğru akarken, beden durumu akıldan daha doğru bir şekilde algılar. Size bir örnek vermemi isterseniz; içinizdeki sesi dinleyip 'bu kesin yalan söylüyor' diye içinizdeki olumsuz opsiyonları devreye soktuğunuz an kendi gerçeğinizden vazgeçip, henüz ispatlayamadığınız bir olgunun peşinden gitmeye başlarsınız.