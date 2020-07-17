Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 17 Temmuz 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Temmuz 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Temmuz 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gerçeklerden mi kaçıyoruz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 TEMMUZ 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Libya bir değil birçok ülke tarafından konuşulurken, en çok Avrupa'nın gündeminde olacak. Ay - Mars 60'lığı ülkemizi ziyaret edecek. Bu ziyaret devlet başkanlarını ve kararlarını etkileyip diplomaside safları sıklaştırabilir.

Koç: Alacağın kararlarda daha samimi olabilirsin. Samimi duygularını hissettirdiğin biri senden hoşlanmaya başlayabilir. Bu durum bir birlikteliğin habercisi olabilir.

Boğa: İş yerinde olan işlerini toparlıyorsun. Hafta sonuna iş bırakmak istemeyebilirsin. Fazla sorumluluk almak sana tecrübe kazandırıyor.

İkizler: Çevrende fazla hareket olsun istemiyorsun. Sakin bir gün geçirmek için kendini toplu alanlardan uzak tutmak isteyebilirsin.

Yengeç: Hayatın her alanında üstün meziyetlerini konuşturuyorsun. Fakat fazla duygusal olman, hemen her şeyden kolay etkilenmen bu meziyetleri kısıtlayabilir.

Aslan: Sorunları tek tek hallettiğin bir gün olabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan hissettiğin duygusal boşluğun aslında bir yanılgıdan ibaret olduğunu öğrenebilirsin.

Başak: Her halinle zarafetini konuşturmayı başarıyorsun. Etrafında seni kıskanan gözlere dikkat etmelisin. Yakın bir arkadaşının gerçek yüzünü görebilirsin.