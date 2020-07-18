Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kendini bulmaya ne dersin?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs - Satürn etkileşimi Türkiye açısından limanları ve hızla değişecek dengeleri işaret edebilir. Avrupa ülkeleri eğitim sistemi ile ilgili büyük düzenlemelere giderken, ekonomik anlamda parasal değeri hızla artabilir.

Koç: Kendini yorgun hissediyor olman evde vakit geçirmene sebebiyet veriyor. Arkadaşlarının tekliflerini nazikçe geri çeviriyorsun. Daha önce izlemeye fırsatın olmayan filmleri izleyebilirsin.

Boğa: Zorlama ve dayatma gibi tavırlardan hoşlanmıyorsun. Özgürlüğüne düşkünsün. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, sevgilinin bu tip davranışlarından hoşlanmıyor olabilirsin.

İkizler: Eğitim ve iş hayatını paralel götüren bir İkizler burcuysan şu sırlara zorlandığını hissedebilirsin. Ancak eğitimine ağırlık ve öncelik veriyorsun.

Yengeç: Yakın zamanda edindiğin bir arkadaşın tahmin ettiğin gibi biri çıkmayabilir. Her gün onun yeni bir olumsuzluğunu öğrenebilirsin. Hayal kırıklığına uğramasan da yanılgı hissini sevmiyorsun.

Aslan: Arkadaşların arasında olan problemlerde tabiri caizse hakem olabilirsin. Arkadaşlarının sözünü bu denli dinliyor olması özgüvenini tazeliyor.

Başak: Sıradan bir hayat yaşamak istemiyorsun. Kendine koyduğun yüksek hedefler için çalışırken kendini fazla yıprattığını hissedebilirsin. Ancak azimle çalışmayı da bırakamıyorsun.