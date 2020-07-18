Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 18 Temmuz 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kendini bulmaya ne dersin?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs - Satürn etkileşimi Türkiye açısından limanları ve hızla değişecek dengeleri işaret edebilir. Avrupa ülkeleri eğitim sistemi ile ilgili büyük düzenlemelere giderken, ekonomik anlamda parasal değeri hızla artabilir.
Koç: Kendini yorgun hissediyor olman evde vakit geçirmene sebebiyet veriyor. Arkadaşlarının tekliflerini nazikçe geri çeviriyorsun. Daha önce izlemeye fırsatın olmayan filmleri izleyebilirsin.
Boğa: Zorlama ve dayatma gibi tavırlardan hoşlanmıyorsun. Özgürlüğüne düşkünsün. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, sevgilinin bu tip davranışlarından hoşlanmıyor olabilirsin.
İkizler: Eğitim ve iş hayatını paralel götüren bir İkizler burcuysan şu sırlara zorlandığını hissedebilirsin. Ancak eğitimine ağırlık ve öncelik veriyorsun.
Yengeç: Yakın zamanda edindiğin bir arkadaşın tahmin ettiğin gibi biri çıkmayabilir. Her gün onun yeni bir olumsuzluğunu öğrenebilirsin. Hayal kırıklığına uğramasan da yanılgı hissini sevmiyorsun.
Aslan: Arkadaşların arasında olan problemlerde tabiri caizse hakem olabilirsin. Arkadaşlarının sözünü bu denli dinliyor olması özgüvenini tazeliyor.
Başak: Sıradan bir hayat yaşamak istemiyorsun. Kendine koyduğun yüksek hedefler için çalışırken kendini fazla yıprattığını hissedebilirsin. Ancak azimle çalışmayı da bırakamıyorsun.
Terazi: Hafta sonu planı için kontrollü bir şekilde gitmek üzere rakımı yüksek olan yerleri tercih edebilirsin. Evli bir Terazi burcuysan yalnızca ailenle olmak istiyorsun.
Akrep: Sakın ve soğukkanlı olmana bazı arkadaşların anlam veremiyor. Ancak bugün gerçekleşen ani bir sorun karşısında verdiğin tepkiler ile onlara ne kadar işe yaradığını kanıtlayabilirsin.
Yay: Sorun olacağını düşünmeden kardeşinin odasında değişiklik yapman tartışmaya neden olabilir. Kardeşinin yaşına vererek olgunluğunu gösterip alttan alıyorsun.
Oğlak: Evli bir oğlak burucuysan aileler arasında çok tartışmaların dindirici planlar ortaya koyuyorsun. Bu tavrın ile aile içindeki saygınlığın artıyor.
Kova: Seçtiğin belli başlı tercihler iş hayatında sürekli yükseliş göstermene fayda sağlıyor. İyi bir ilişki kurmuş olmanda bu tercihlerin başında gelebilir.
Balık: İlişkisi olan bir Balık burcuysan sevgilinin anlık hareketlerini sosyal medya üzerinden mercek altında tutuyorsun. Unutma bunu kötü bir alışkanlığa döndürmemelisin.
KENDİNİ BULMAYA NE DERSİN?
Bitmek bilmeyen koşturmalar, telaşlar çağından geçerken günümüzde insanların işinin epey zor olduğu tartışmasız bir gerçek. Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline gelmesi bizim daima çevrimiçi olmamıza sebebiyet veriyor. İş gruplarının sürekli gelen mesaj bildirimleri, patronunuzun size geç saatlerde attığı iş mesajları ve e-postaları gibi durumlar daima yoğun ve yorgun hissetmenize yol açıyor olabilir. Peki, kendinizi bu durumdan nasıl izole edip rahatlayabilirsiniz?
Teknoloji Detoksu Yapabilirsiniz
İşkolikliğin sınırı yok. İşten çıktığınız andan itibaren telefonunuzu kontrol etmekten ve işi düşünmekten kendinizi alıkoymazsanız hayatınızda çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Diğer yandan insanın yeni dönemdeki en büyük korkusu olan, gelişmeleri kaçırma korkusu etrafa duvar örmüş durumda. Bildirimler, mailler, mesajlar herkesi sosyal hayattan uzaklaştırıp sanal bir dünyanın içinde kaybolmaya sürüklüyor. Elbette ki teknoloji çağında bunlardan tamamen uzaklaşmak kolay olmayabilir. Günün belirli saatlerinde görüşmelerinizi yapabilir, sosyal medya ve mesajlarınızı kontrol edebilir ve geriye kalan zamanlarda kendiniz için daha verimli, size iyi gelen konularla ilgilenebilirsiniz.
Yoğun bir mesainin ardından elinize hemen telefonu alıp, maillerinizi ve gelen kutunuzu kontrol edip, sosyal medyaya gereğinden fazla vaktinizi ayırıp enerjinizi daha da düşürmektense, telefonu sessize alıp bir kenara koymak emin olun size çok iyi gelecek.
Yukarıda yazılanlar sizi işin stresinden ve aşırı kaygılı yapınızdan kurtaracak. Kendinize değer vermeyi ihmal etmeyin ve sağlığınızın her şeyden önemli olduğunu unutmayın.
Geminin dümeni sizde
Şimdi sırada iş yoğunluğunu ve stresini hayatınızın tamamına yaymaktan vazgeçmek var. Devamlı mesaj bildirimi alan ve titreyen telefonunuzun sesini duyup strese girmeyin. WhatsApp gruplarını ve bildirimlerini sessize alın en azından bunu hafta sonu yapın. Geminin dümeni sizde bunu unutmayın. Önemli olan kendinizi bir sonraki iş günü için daha sağlıklı ve verimli bir şekilde hazırlayıp, dinlenecek vakti ayırmaktır.