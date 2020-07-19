Haberler Günaydın Haberleri Deniz Akkaya o teklifi ifşa etti! Ünlü manken ateş püskürdü!

o teklifi ifşa etti! Ünlü manken ateş püskürdü!

, sosyal medyası üzerinden kendisine hakaret eden bir iş kadını hakkında şikayetçi oldu. Deniz Akkaya, hakaret eden şahsın barışma ve özür dilemek için mavi tur teklifini de ifşa etti. Deniz Akkaya, "Sosyal medyadan yapılan hakaretler cezasız kalmaz. Suratına söylemeye cesaret edemeyeceğin şeyleri buradan yazamazsınız. Yazarsan, gereken yapılır" diyen Akkaya, davadan vazgeçmeyeceğini belirtti.

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:07 Son Güncelleme: 19.7.2020 09:22 ABONE OL
Deniz Akkaya o teklifi ifşa etti! Ünlü manken ateş püskürdü!

, sosyal medyası üzerinden kendisine hakaret eden bir iş kadını hakkında şikayetçi oldu. Akkaya, hakaret eden şahsın barışma ve özür dilemek için mavi tur teklifini de ifşa etti. Akkaya, "O gece çok alkollüydüm.

Deniz Akkaya o teklifi ifşa etti! Ünlü manken ateş püskürdü!

Ailevi ve mesleki sorunlarım vardı. Özür diliyorum, beni affedin" diye yazan kadının "Gulet isterseniz mavi tur alış rakamından veririm size" diye teklifte bulunması üzerine ateş püskürdü.

Deniz Akkaya o teklifi ifşa etti! Ünlü manken ateş püskürdü!

Akkaya, "Sosyal medyadan yapılan hakaretler cezasız kalmaz. Suratına söylemeye cesaret edemeyeceğin şeyleri buradan yazamazsınız.

Deniz Akkaya o teklifi ifşa etti! Ünlü manken ateş püskürdü!

Yazarsan, gereken yapılır" diyen Akkaya, davadan vazgeçmeyeceğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Akkaya o teklifi ifşa etti! Ünlü manken ateş püskürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA