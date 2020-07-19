Tehdit mesajlarına 4 yıl hapis

Sevgilisi Gözde Kayra'yla birbirlerini darp ettikleri gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Metin Yıldız, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kayra hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Oyuncu, kendisine maddi ve manevi şekilde zarar veren eski sevgilisinin, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atmaya devam ettiğini ileri sürdü.Yıldız, eski sevgilisinin kendisine karşı takıntılı tavırlar sergilediğini, bu nedenle daha önceden şüpheli hakkında müracaatta bulunduğunu ve uzaklaştırma kararları aldırdığını belirttiği dilekçesinde, Ağustos ve Eylül ayında şüphelinin sahte olarak tabir edilen Instagram hesaplarından kendisine yönelik olarak attığı tehdit ve hakaret içerikli mesajların çıktılarını dava dosyasına delil olarak sundu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Kayra, atılı suçlamaları kabul etmedi ve mesajların gönderildiği telefonun kendisine ait olmadığını belirtti. Deliller üzerinde yapılan incelemede, müşteki ve şüpheli arasında daha önceden yaşanan husumet, mesaj içeriklerinin akışı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; yazışma içeriklerinden Kayra tarafından hesapların açılıp kullanıldığı belirlendi. Yıldız, eski sevgilisini affetmeyince Gözde Kayra hakkında, 'Tehdit ve hakaret' iddialarıyla dava açıldı. 4 yıla kadar hapsi istenen Kayra, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.