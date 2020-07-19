Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

KOÇ BURCU: Sabah kahvaltıda memleketinden gönderilen yöresel yiyecekleri tadabilirsin. Daha sonra memleketini özlediğini fark edebilirsin.

BOĞA BURCU: Evli bir Boğa burcuysan, eşinin ailesi tarafından alacağın bir telefon seni mutlu edebilir. Gün içindeki sakarlıklara dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU: Sabah kalkar kalmaz sokak hayvanlarına yardım için mamalar götürüyorsun. Bu konuda aldığın övgüler seni mutlu edebilir.

YENGEÇ BURCU: Sosyal medyada beğendiğin birini aklından hiç çıkaramıyorsun. Cesaretini toplayıp ona yazmak için doğru anı bekleyebilirsin.

ASLAN BURCU: Soyut delillerden ziyade bir söylemi ciddiye alırken somut delillere dayandırılmasını isteyebilirsiniz. Arkadaşının yalanını yakalayabilirsin.

BAŞAK BURCU: Çok sevdiğin bir eşya zarar görebilir. İlişkisi olmayan bir Başak burcuysan, gün içinde tanıştığın birinin kahve teklifini değerlendirebilirsin.

TERAZİ BURCU: Somurtkan olmak yerine gülmeyi, eğlenmeyi tercih etmelisin. Arkadaşların olayın ne olduğunu öğrenmek için seninle konuşabilirler.

AKREP BURCU: Sıra dışı özelliklere sahip olman sıradan insanlar ile anlaşmanın önüne geçiyor. Sürekli okuma ve öğrenme hevesin bitmiyor.

YAY BURCU: Görmediğin yerlere yelken açıyorsun. Ancak bu içsel bir yolculuk. Ahlaki değerlerin ve yeni öğrendiğin bilgiler arasında sıkışabilirsin.

OĞLAK BURCU: Maddi açığına bir çözüm bulmak istiyorsun. Ailenden yardım isteyebilirsin. Biraz sitem etmiş olsalar da ihtiyacını karşılıyorlar.

KOVA BURCU: Eski sevgilinin atacağı bir mesaja cevap verebilirsin. Aranızdaki konuşma iyi giderse ona ikinci bir şans verebilirsin.

BALIK BURCU: Çevrenle olan ilişkinde pasif kaldığını hissediyorsun. Yakın arkadaşlarını durumdan haberdar etmelisin..