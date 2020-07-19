Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen tek isim olan ile 19 Temmuz 2020 Pazar günü için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 19 Temmuz 2020 Pazar günü için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:31 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 19 Temmuz 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 19 Temmuz 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 TEMMUZ 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

19 Temmuz Pazar Zeynep Turan ile yorumları...

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

KOÇ BURCU: Sabah kahvaltıda memleketinden gönderilen yöresel yiyecekleri tadabilirsin. Daha sonra memleketini özlediğini fark edebilirsin.

BOĞA BURCU: Evli bir Boğa burcuysan, eşinin ailesi tarafından alacağın bir telefon seni mutlu edebilir. Gün içindeki sakarlıklara dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU: Sabah kalkar kalmaz sokak hayvanlarına yardım için mamalar götürüyorsun. Bu konuda aldığın övgüler seni mutlu edebilir.

YENGEÇ BURCU: Sosyal medyada beğendiğin birini aklından hiç çıkaramıyorsun. Cesaretini toplayıp ona yazmak için doğru anı bekleyebilirsin.

ASLAN BURCU: Soyut delillerden ziyade bir söylemi ciddiye alırken somut delillere dayandırılmasını isteyebilirsiniz. Arkadaşının yalanını yakalayabilirsin.

BAŞAK BURCU: Çok sevdiğin bir eşya zarar görebilir. İlişkisi olmayan bir Başak burcuysan, gün içinde tanıştığın birinin kahve teklifini değerlendirebilirsin.

TERAZİ BURCU: Somurtkan olmak yerine gülmeyi, eğlenmeyi tercih etmelisin. Arkadaşların olayın ne olduğunu öğrenmek için seninle konuşabilirler.

AKREP BURCU: Sıra dışı özelliklere sahip olman sıradan insanlar ile anlaşmanın önüne geçiyor. Sürekli okuma ve öğrenme hevesin bitmiyor.

YAY BURCU: Görmediğin yerlere yelken açıyorsun. Ancak bu içsel bir yolculuk. Ahlaki değerlerin ve yeni öğrendiğin bilgiler arasında sıkışabilirsin.

OĞLAK BURCU: Maddi açığına bir çözüm bulmak istiyorsun. Ailenden yardım isteyebilirsin. Biraz sitem etmiş olsalar da ihtiyacını karşılıyorlar.

KOVA BURCU: Eski sevgilinin atacağı bir mesaja cevap verebilirsin. Aranızdaki konuşma iyi giderse ona ikinci bir şans verebilirsin.

BALIK BURCU: Çevrenle olan ilişkinde pasif kaldığını hissediyorsun. Yakın arkadaşlarını durumdan haberdar etmelisin..

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA