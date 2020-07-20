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bu kez de arabayla yarıştı

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan yine sosyal medyayı salladı. Ünlü etçi Nusret Gökçe, bu kez de 'Daft Punk' eşliğinde araba ile yarıştı.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 19:05 Son Güncelleme: 20.7.2020 19:07 ABONE OL
Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan yine sosyal medyayı salladı. Ünlü etçi Nusret Gökçe, bu kez de 'Daft Punk' eşliğinde araba ile yarıştı.

Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı

Tuz serpme hareketi ile dünya çapında fenomen olan ve pek çok ülkede mekan açan , spora olan ilgilisi ile de biliniyor. Kaslı ve iddialı vücuduyla adeta gövde gösterisi yapan Nusret sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı

Ünlü etçinin gönderisi binlerce beğeni alırken, "Kurşundan hızlı", "Koşarken de gözlükten vazgeçmiyor ." şeklinde yorumlar yapıldı.

Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı

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Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı
Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı
Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı
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Nusret Gökçe bu kez de arabayla yarıştı
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