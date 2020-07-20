Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 88 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, bedenini de kadavra olarak tıp öğrencilerine bıraktı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Dursunoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak.87 yıllık yaşamı boyunca sahnelerden arta kalan tüm zamanını el sanatlarıyla uğraşarak geçiren Dursunoğlu'nun, el emeği göz nuru kanaviçelerini de derneğe bıraktığı öğrenildi. Sahnede çok frapan olup özelinde mütevazı bir hayat süren Dursunoğlu'nun en büyük hobisi kanaviçe dokumaktı. Sanatçı, yaşamının son anına kadar yüzlerce kanaviçe yaptı. Evinin her yerine bu kanaviçeleri yerleştiren Dursunoğlu, yaptığı son röportajlarından birinde "Ömrüm bunları yaparak geçiyor. Keşke bu kanaviçeler de değerlendirilse" demişti. Dursunoğlu'nun Mona Lisa'dan Atatürk'e kadar portre olarak da işlediği duvardaki kanaviçelerin, mevsimlere göre evindeki görevliler tarafından yer değiştirdiği de öğrenildi.DURSUNOĞLU bir röportajında da yaptığı el işleriyle ilgili olarak şunları söylemişti: "Bir araya getirmek, renk uyumunu sağlamak çok hoşuma gidiyor. El işlerimde de oradan buradan aldığım kumaşları renk uyumuna göre buluşturmayı çok seviyorum. Resim de yapıyorum, masa da yapıyorum. El işleriyle aram iyidir."