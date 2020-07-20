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son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

lakaplı geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 88 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, bedenini de kadavra olarak tıp öğrencilerine bıraktı.

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Giriş Tarihi: 20.7.2020 08:10 Son Güncelleme: 20.7.2020 08:14 ABONE OL
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

lakaplı geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 88 yaşında hayatını kaybetti.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Dursunoğlu tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, bedenini de kadavra olarak tıp öğrencilerine bıraktı.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Dursunoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

KANAVİÇELERİ DE BAĞIŞLADI
87 yıllık yaşamı boyunca sahnelerden arta kalan tüm zamanını el sanatlarıyla uğraşarak geçiren Dursunoğlu'nun, el emeği göz nuru kanaviçelerini de derneğe bıraktığı öğrenildi.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Sahnede çok frapan olup özelinde mütevazı bir hayat süren Dursunoğlu'nun en büyük hobisi kanaviçe dokumaktı. Sanatçı, yaşamının son anına kadar yüzlerce kanaviçe yaptı.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Evinin her yerine bu kanaviçeleri yerleştiren Dursunoğlu, yaptığı son röportajlarından birinde "Ömrüm bunları yaparak geçiyor. Keşke bu kanaviçeler de değerlendirilse" demişti.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Dursunoğlu'nun Mona Lisa'dan Atatürk'e kadar portre olarak da işlediği duvardaki kanaviçelerin, mevsimlere göre evindeki görevliler tarafından yer değiştirdiği de öğrenildi.

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor
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Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor
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