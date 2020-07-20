Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 88 yaşında hayatını kaybetti.
Dursunoğlu tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, bedenini de kadavra olarak tıp öğrencilerine bıraktı.
Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Dursunoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak.
KANAVİÇELERİ DE BAĞIŞLADI
87 yıllık yaşamı boyunca sahnelerden arta kalan tüm zamanını el sanatlarıyla uğraşarak geçiren Dursunoğlu'nun, el emeği göz nuru kanaviçelerini de derneğe bıraktığı öğrenildi.
Sahnede çok frapan olup özelinde mütevazı bir hayat süren Dursunoğlu'nun en büyük hobisi kanaviçe dokumaktı. Sanatçı, yaşamının son anına kadar yüzlerce kanaviçe yaptı.
Evinin her yerine bu kanaviçeleri yerleştiren Dursunoğlu, yaptığı son röportajlarından birinde "Ömrüm bunları yaparak geçiyor. Keşke bu kanaviçeler de değerlendirilse" demişti.
Dursunoğlu'nun Mona Lisa'dan Atatürk'e kadar portre olarak da işlediği duvardaki kanaviçelerin, mevsimlere göre evindeki görevliler tarafından yer değiştirdiği de öğrenildi.