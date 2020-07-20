Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

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Son dakika haberi: Oyuncu çift ile boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

ile tanınan ve aynı programda tanışıp evlenen ile eşi boşanıyor. Beş yıl önce evlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı magazin gündemine son dakika olarak düştü. Burcu Gönder'in eşi Bülent Emrah Parlak tarafından ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile açtığı davasından önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti. Agresif tavırlarıyla tanınan Burcu Gönder'i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Son dakika haberi ile gündem olan çiftin boşanması akıllara son günlerde yaşanan sanat camiasındaki olaylarını getirdi. İşte Bülent Emrah Parlak'a boşanma davası açan oyuncu Burcu Gönder'in boşanma talebi için sunulan dilekçesinde bahsettiği şiddet olayları...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 10:17 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:35 ABONE OL
Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

ile tanınan ve aynı programda tanışıp evlenen ile eşi boşanıyor. Beş yıl önce evlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı magazin gündemine son dakika olarak düştü. Burcu Gönder'in eşi Bülent Emrah Parlak tarafından ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile açtığı davasından önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti.

Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

Oyuncu ile meslektaşı , 2015'te evlendi. 2016'da bir kız çocukları dünyaya geldi. Hürriyet'in haberine göre; Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Oyuncu Burcu Gönder, Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.

Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

TEKTAŞIMI SATTIRIP PARASINI ALDI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Parlak'ın evlilikleri boyunca eşi Gönder'i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.

Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

", 'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. "

Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

"Hiçbir geliri olmayan ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple davası açmak isteyen Gönder'in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz"

Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

Talebi değerlendiren mahkeme 'i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak'ın 1 ay süreyle eşine yönelik tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder'in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

Gönder, iki hafta sonra yeniden mahkemeye başvurarak verilen tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Eşiyle uzlaşarak anlaşmalı yoluna gittiğini dilekçesinde anlatan Gönder, eşinin tedbir verilmesini gerektirecek herhangi bir davranışlarda bulunmadığını ifade etti.

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Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...
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