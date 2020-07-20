Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Burcu Gönder: Tektaşımı sattırıp parasını aldı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve aynı programda tanışıp evlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder boşanıyor. Beş yıl önce evlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı magazin gündemine son dakika olarak düştü. Burcu Gönder'in eşi Bülent Emrah Parlak tarafından ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile açtığı boşanma davasından önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti.