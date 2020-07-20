SON DAKİKA HABER - MasterChef'teki Mehmet Gökçeöz, Somer Şef'e benzerliği ile sosyal medyayı salladı! Somer Şef: "Bizim başımıza bela olacak bu!"

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HABER - 'teki , 'e benzerliği ile sosyal medyayı salladı! Somer Şef: "Bizim başımıza bela olacak bu!"

haberleri... 2020 yeni sezon 2.tanıtım fragmanında görülen ve 'e ikizi kadar benzeyen sosyal medyaya damgasını vurdu. 16 yarışmacı arasına kalabilecek mi merak edilirken Somer Şef'in tanıtım fragmanında "Biizm başımıza bela olacak bu!" sözleri dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Mehmet Gökçeöz yeni bölüm fragmanında Somer Şef'e benzerliği ile ilgili anılarını anlatırken stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. Peki; Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen , kaç yaşında ve nereli? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.7.2020 08:22 Son Güncelleme: 20.7.2020 08:23 ABONE OL
Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! MasterChef'e Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz damgasını vurdu!

haberleri...Ekranların sevilen yemek yarışması Türkiye 2020 yeni sezon ile ekranlara geri döndü. Yarışmacılar arasında yer alan ismi 'e benzerliği ile dikkatleri çekerken bu durum sosyal medyada gündem oldu. Somer Şef'e ikizi kadar benzemesinin ardından "Bizim çekimler uzun sürüyor arada beni idare edersin" diyen 'nun açıklamalarının ardından yarışmacı hakkında araştırmalar başladı. Peki; Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen , kaç yaşında ve nereli?

SOMER ŞEF'E İKİZİ KADAR BENZEYEN MEHMET GÖKÇEÖZ SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU!

MasterChef Türkiye yeni sezona Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz isimli yarışmacı damgasını vurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken isim aynı zamanda DJ'lik de yapıyor. 16 yarışmacı arasına katılabilecek mi merak edilirken Somer Şef ile Mehmet Gökçeöz arasındaki diyaloglar ise izleyenleri güldürdü.

İşte son dakika haberinin detayları...

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! MasterChef'e Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz damgasını vurdu!

SOMER ŞEF "BİZİM BAŞIMIZA BELA OLACAK BU!"

Türkiye 2. bölümde özellikle 'e benzeyen yarışmacı merakla beklenecek. Tanıtımda yarışmacıyı gören Danilo Şef'in "Somer Abi, ne yapıyorsun orada?" ve Mehmet Şefin "Şoktayım!" sözleri dikkat çekiyor.

Somer Şef'e benzerliği ile dikkat çeken , yeğenlerinin geçtiğimiz sezon haftada birkaç kez kendisini arayıp "Amca televizyondasın ne yapıyorsun orada" dediklerini ifade ediyor. Ankara'da katıldığı kahve festivalinde Somer Şef'e benzerliği dolayısıyla pek çok kişinin ilgisiyle karşılaştığını söyleyen Mehmet Gökçeöz, Somer Şef olmadığını söylemesine rağmen ilgiye engel olamadığını aktardı. Mehmet Şef ise Somer Şef'e benzerliğinin omuzlarına ekstra yük bindirdiğini, dolayısıyla yemeği iyi yapması gerektiği konusunda tatlı bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! MasterChef'e Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz damgasını vurdu!

SOMER ŞEF: BİZİM ÇEKİMLER UZUN SÜRÜYOR ARADA BENİ İDARE EDERSİN

Yaptığı yemekle jüri üyelerinin beğenisini kazanan , önlüğünü 'in elinden aldı. Somer Şef, bazen çekimlerin uzun sürdüğünü, her gün saat 3 gibi gelip kendisini idare etmesi halinde yemeklerini kendisinin pişireceğini söyleyerek yarışmacıyla şakalaştı.

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! MasterChef'e Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz damgasını vurdu!

MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

Türkiye 2020 yarışmasına katılan , Somer Şefe benzerliği ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz tıbbi mümesillik ve aynı zamanda DJ'lik yapıyor. Diğer yandan yaptığı paylaşımlardan çok seyahat yaptığı anlaşılan Mehmet Gökçeöz, MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçebilecek mi, 16 yarışmacı arasına kalabilecek mi merak ediliyor.

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! MasterChef'e Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz damgasını vurdu!
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SON DAKİKA HABER - MasterChef'teki Mehmet Gökçeöz, Somer Şef'e benzerliği ile sosyal medyayı salladı! Somer Şef: "Bizim başımıza bela olacak bu!"
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