SON DAKİKA HABER - MasterChef'teki Mehmet Gökçeöz, Somer Şef'e benzerliği ile sosyal medyayı salladı! Somer Şef: "Bizim başımıza bela olacak bu!"

Son dakika haberleri...Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon ile ekranlara geri döndü. Yarışmacılar arasında yer alan Mehmet Gökçeöz ismi Somer Şef'e benzerliği ile dikkatleri çekerken bu durum sosyal medyada gündem oldu. Somer Şef'e ikizi kadar benzemesinin ardından "Bizim çekimler uzun sürüyor arada beni idare edersin" diyen Somer Sivrioğlu'nun açıklamalarının ardından yarışmacı hakkında araştırmalar başladı. Peki; Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SOMER ŞEF'E İKİZİ KADAR BENZEYEN MEHMET GÖKÇEÖZ SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU!

MasterChef Türkiye yeni sezona Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz isimli yarışmacı damgasını vurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken isim aynı zamanda DJ'lik de yapıyor. 16 yarışmacı arasına katılabilecek mi merak edilirken Somer Şef ile Mehmet Gökçeöz arasındaki diyaloglar ise izleyenleri güldürdü.

İşte son dakika haberinin detayları...