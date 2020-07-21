Seda Sayan'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!

Hürriyet'in haberine göre; Celil Nalçakan önceki akşam Yalıkavak Cundalı'da sahneye çıktı. Oyuncuyu dinlemeye gelenler arasında Seda Sayan, Safiye Soyman ve Ece Erken de vardı. Ekip çıkışta birlikte poz verdi.
Seda Sayan'a "Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşıyor. Kaynanalık yapar mısınız gelininize?" sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı gülerek "Ben kaynanalık yapmam" yanıtını verdi.
O sırada lafa giren Safiye Soyman, imalı bir çıkış yaptı: "Peki gelinini seviyor mu, onu bir sorun bakayım."
Soruya net yanıt vermeyen Sayan, "Safiye Allah aşkına, oğlum kimi seviyorsa onunla evlenir" dedi. Muhabirler soruyu tekrar sorunca da sanatçı "Bende topuklu ayakkabı var. Yürümekte zorlanıyorum, yanlış anlaşılmasın" diyerek röportajı noktaladı.