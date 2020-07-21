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'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi 'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!

Oyuncu Celil Nalçakan, Yalıkavak'ta bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Nalçakan'ı dinleyenler arasında , Safiye Soyman, Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seren Serengil de vardı. Gecenin finalinde Ece Erken ve Safiye Soyman'la objektiflere takılan Seda Sayan, "Bütün hanımlar bana emanet. Arkadaşlarımın kocaları, hep hanımlarını bana emanet ediyor. Ben de gezdirip, yedirip, içirip kargolayıp geri gönderiyorum" diyerek esprili konuştu. Seda Sayan’a “, ’yla aşk yaşıyor. Kaynanalık yapar mısınız gelininize?” sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı gülerek “Ben kaynanalık yapmam” yanıtını verdi. O sırada lafa giren Safiye Soyman, imalı bir çıkış yaptı: “Peki gelinini seviyor mu, onu bir sorun bakayım” deyince kafaları karıştırdı…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:39 Son Güncelleme: 21.7.2020 13:48 ABONE OL
Seda Sayan'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!

Bodrum'da bir araya gelen Safiye Soyman ve 'ın arasındaki diyalog, kafaları karıştırdı.

Seda Sayan'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!

Hürriyet'in haberine göre; Celil Nalçakan önceki akşam Yalıkavak Cundalı'da sahneye çıktı. Oyuncuyu dinlemeye gelenler arasında , Safiye Soyman ve Ece Erken de vardı. Ekip çıkışta birlikte poz verdi.

Seda Sayan'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!

'a ", 'yla aşk yaşıyor. Kaynanalık yapar mısınız gelininize?" sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı gülerek "Ben kaynanalık yapmam" yanıtını verdi.

Seda Sayan'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!

O sırada lafa giren Safiye Soyman, imalı bir çıkış yaptı: "Peki gelinini seviyor mu, onu bir sorun bakayım."

Seda Sayan'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!

Soruya net yanıt vermeyen Sayan, "Safiye Allah aşkına, oğlum kimi seviyorsa onunla evlenir" dedi. Muhabirler soruyu tekrar sorunca da sanatçı "Bende topuklu ayakkabı var. Yürümekte zorlanıyorum, yanlış anlaşılmasın" diyerek röportajı noktaladı.

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Seda Sayan'a sorun bakayım Oğulcan'ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu seviyor mu? Kafaları karıştırdı!
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