Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

'HUYSUZ Virjin' karakteriyle tanınan usta oyuncu Seyfi Dursunoğlu, zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dursunoğlu için dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Dursunoğlu'nun sanatçı dostları ve yakınları katıldı. "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Dursunoğlu'nun bu isteği, yazılı vasiyeti olmadığı için yerine getirilemedi. Cenaze törenine katılan yeğeni Gizem Özköseoğlu, "Kendisi, tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. Aile olarak onunla ilgili olarak çok gururluyuz ve saygı duyuyoruz. Kendisi örnek alınması gereken bir insan, o doğrusunu ve yakışanı yapıp 15 milyonluk bağışta bulundu" diye konuştu.