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ile ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!

Yakışıklı oyuncu ile güzel oyuncu aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’la ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Duygu Sarışın “Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen.” Duygu Sarışın, Marmaris tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un kilo aldığına ilişkin yorumlar için ise bakın ne dedi…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:52 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:02 ABONE OL
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!

, 'la ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Bir süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!

Hürriyet'in haberine göre; Ayrılık iddiasını "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanlayan Sarışın, "3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?" sorusuna da yanıt verdi...

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!

"Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen."

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!

O KADAR KİLOLU DEĞİL

, Marmaris tatilinde görüntülenen 'un kilo aldığına ilişkin yorumlar üzerine "Onu Çağatay'ı bulunca ona sorun ama o kadar da kilolu değil" dedi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!

, geçen ay Marmaris'te tekne tatili yaptığı sevgilisi 'la şakalaşırken objektife böyle yansımıştı.

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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!
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