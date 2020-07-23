Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi!

Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'la ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Bir süredir Çağatay Ulusoy'la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler'deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.
Hürriyet'in haberine göre; Ayrılık iddiasını "Biz ayrılmadık ki" diyerek yalanlayan Sarışın, "3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?" sorusuna da yanıt verdi...
"Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen."
O KADAR KİLOLU DEĞİL
Duygu Sarışın, Marmaris tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy'un kilo aldığına ilişkin yorumlar üzerine "Onu Çağatay'ı bulunca ona sorun ama o kadar da kilolu değil" dedi.
Duygu Sarışın, geçen ay Marmaris'te tekne tatili yaptığı sevgilisi Çağatay Ulusoy'la şakalaşırken objektife böyle yansımıştı.