‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ 100 program arasında birinci oldu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım oldu.Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 30.34, AB Sosyal Statü'de yüzde 24.36, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 33.39 izlenme payına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı. Önceki gün yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, ev almak için memleketi Kars'a giden Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ cinayeti gündeme gelmişti. Anne-oğulun ev satın alma bahanesiyle dolandırılarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetin suçlusu olan iki şüpheli ifadelerinde anne-oğulu av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra bedenlerini su kuyusuna attıklarını itiraf etmiş, adliyeye sevk edilmişti.