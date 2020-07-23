Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş Aslan Burcundayken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: İnsanı ateş değil, gurur yakar! Venüs - Plüton etkileşimi; Film ve dizi arenasında kendine büyük bir yer edinmiş olan Netflix'te yer alan projelerin gerçek hayatla fazlasıyla örtüşmesi dikkatleri üzerine çekebilir. Ayrıca uluslararası siber saldırıların da devam ettiğini duyacağız.
Koç: Rutin hayatında karar verirken daha esnek davranabilirsin. İş hayatından sıyrılıp özel hayatına ve aktivitelerine zaman ayırabilirsin. Çocukları olan bir Koç burcuysan ince eleyip sık dokuman gerekebilir.
Boğa: Mesleki alanın ile ilgili olarak farklı tecrübeler edinmek isteyebilirsin. Tatil planın için farklı bir bölgeyi tercih edebilirsin. İnsanlardan uzak kalmanın sana iyi geleceğini düşünüyorsun
İkizler: Evli bir İkizler burcuysan detaylara olan ilgin artabilir bu durumun eşini zorlayabilir. Alışverişe çıkmayı düşünüyorsun. Evde eksik olan şeyleri tespit edebilirsin.
Yengeç: Uzun vadeli planladığın projelerini bugün hayata geçirebilirsin. Yaptığın brikim bu konuda sana epey bir fayda sağlıyor. Hayallerinin gerçekleşmesi seni mutlu ediyor.
Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan karşı taraftan birtakım beklentilerin olabilir. Bu konuda sabırlı olmalısın. Hafta başında sağladığın disiplinini korumaya özen gösteriyorsun.
Başak: Arkadaş çevrende liderlik vasıflarını konuşturabilirsin. Verdiğin karaların sorgulanmasını istemiyorsun. Geçmişte aranızda problem yaşadığın bir akraban ile karşılaşabilirsin.
Terazi: Evine ve İş yerine daha hızlı bir internet bağlatmak isteyebilirsin. Son zamanda yaşadığın bağlantı sorunları bu kararında etkili oluyor. Evli bir Terazi burcuysan eşinin ailesi ile farklı bakış açısına sahip olabilirsin.
Akrep: Sahip olduğun finansal imkanlarını doğru değerlendirmek istiyorsun. Etrafına karşı eleştirilerin konusunda biraz daha yumuşak olabilirsin. İstemeden kırdığın insanları bugün fark edebilirsin.
Yay: Hayat standartlarını bir düzene koymak isteyebilirsin Planlı programlı hareket etmek için elinden geleni yapıyorsun. Tesadüfen karşılaştığın sorunlar zihnini meşgul edebilir.
Oğlak: Kendi işinin sahibi bir Oğlak burcuysan doğru projelerde yanlış insanları görevlendirebilirsin. Tavırlarını yapmacık bulduğun insanları çevrenden uzaklaştırmak isteyebilirsin.
Kova: Sevgili Kova bugün sahip olduğun konforunun bozulmasını istemiyorsun. Çocukları olan bir Kova burucuysan çocukların için ciddi kararlar alabilirsin.
Balık: Zihnini biraz dinlendirmek adına işe geç gitmek için patronundan izin alabilirsin. Değişken bir ruh haline sahip olman belli bir disiplin sağlamana dezavantaj yaratıyor.
Güneş Aslan Burcundayken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor;
Dün itibarı ile Aslan burcuna geçen Güneş bizleri hareketlendirmekle kalmayıp derin bir düşünce sarmalına da itti. Uzun zamandır geride bıraktığımız bir takım duygulara da 'merhaba!' Dedik haliyle… Peki Güneş'in Aslan burcuna geçişi bizlere neler getirecek?
Peki Bu Dönemde Doğum Günü Olan Aslan Burçlarını Gelin Yakından Tanıyalım.
Aslan Burcunun İlk On Gününde Doğan Aslan Burçları;
Karakter ve yapı olarak etkili ve güçlü bir insansınızdır. Bulunduğunuz her ortamda liderlik özelliklerinizden ödün vermezsiniz. Yetenek ve el becerisi gerektiren işlerde yetkinliğinizi her şekilde belli edersiniz. Statünüzü yükseltmek adına maddi ve manevi her türlü girişimi yapabilirsiniz. Kariyer bazında daima bir hedefiniz vardır. Yönetici bir Aslan burcuysanız, sorumluluklarınızın ağırlığı çoğu zaman sosyal yaşantınızı etkiler.
Aslan Burcunun İkinci On Gününde Doğan Aslan Burçları;
Sanata olan yatkınlığımız her halinizden belli olur. Kültür ağırlıklı konuları konuşmayı ve bu konuların içerisinde bulunmaktan oldukça hoşlanırsınız. Gösterişli ve güçlü olmaktan zevk alırsınız. Bu sebeple güçsüz gözükmeyi asla istemezsiniz. Çevrenizdeki kişiler sizin hakkınızda cimri yakıştırması yapsa da oldukça paylaşımcısınız. Düşüncelerinizi karşınızdaki kişiye kabul ettirmek için baskı kurabilirsiniz. Birisi sizinle aynı düşüncede ise ona daha çabuk ısınabilirsiniz.
Aslan Burcunun Son On Gününde Doğan Aslan Burçları;
Yeniliği seversiniz. Eskiye takılı kalmak yerine yeni olanı tercih etmek sizin için daima mantıklı bir karardır. Cesur tavırlarınız daima ön planda olmakla beraber sorumluluk almayı da seversiniz. Zorluklara karşı göğüs geren bir yapınız vardır. Elinizi taşın altına koymaktan çekinmezsiniz. Dış görünüşünüze ayrıca özen gösterirsiniz. Azim ve çalışma duygusu güçlü duygularınızdandır. Yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım etmek adına her türlü imkanınızı kullanmaktan çekinmezsiniz.
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