Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi

Güneş Aslan Burcundayken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor;

Dün itibarı ile Aslan burcuna geçen Güneş bizleri hareketlendirmekle kalmayıp derin bir düşünce sarmalına da itti. Uzun zamandır geride bıraktığımız bir takım duygulara da 'merhaba!' Dedik haliyle… Peki Güneş'in Aslan burcuna geçişi bizlere neler getirecek?

Aşırı lükse kaçan harcamalardan uzaklaşmalıyız.

Bizi farklı gösterecek her türlü davranıştan uzak durmalıyız.

Aile içindeki kavgaları her zaman orta yolu bularak çözmeliyiz. Başka bir ailedeki kavgaya şahit olsak bile buna dahil olmamak en mantıklısı olacak.

İkili ilişkilerde yanlış kişilere sürekli aynı şansı tanımamalıyız.

Önemli bir alım veya satım yapacaksak, bu konuda iyice emin olmadan adım atmamalıyız.

Hırsımıza yenik düşersek hoşgörülü bir insan yerine hırsları için her şeyi yapabilecek bir kişi gibi görünebiliriz.

En önemlisi Güneş Aslan burcundayken her şeyin aşırısından uzaklaşmalıyız.

Peki Bu Dönemde Doğum Günü Olan Aslan Burçlarını Gelin Yakından Tanıyalım.

Aslan Burcunun İlk On Gününde Doğan Aslan Burçları;

Karakter ve yapı olarak etkili ve güçlü bir insansınızdır. Bulunduğunuz her ortamda liderlik özelliklerinizden ödün vermezsiniz. Yetenek ve el becerisi gerektiren işlerde yetkinliğinizi her şekilde belli edersiniz. Statünüzü yükseltmek adına maddi ve manevi her türlü girişimi yapabilirsiniz. Kariyer bazında daima bir hedefiniz vardır. Yönetici bir Aslan burcuysanız, sorumluluklarınızın ağırlığı çoğu zaman sosyal yaşantınızı etkiler.