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evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı…

Güzel oyuncu , 3 yıldır birlikte olduğu ile evleniyor. Songül Öden ile Arman Bıçakçı, 27 Temmuz Pazartesi günü nikâh masasına oturacak. Ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenecek olan güzel oyuncu pandemi nedeniyle nikaha kimseyi davet etmeyecek. İşte merak edenler için Songül Öden’in haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 25.7.2020 17:33 Son Güncelleme: 25.7.2020 17:34 ABONE OL
Songül Öden evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı…

, 3 yıldır birlikte olduğu ile evleniyor. Çift, 27 Temmuz Pazartesi günü nikâh masasına oturacak.

Songül Öden evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı…

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu , yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğeni iş insanı ile pazartesi günü nikâh masasına oturuyor.

Songül Öden evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı…

Pandemi nedeniyle çift nikâhı kimseye haber veremedi. Çiftin sadece yakın dostlarının katılacağı nikâh töreni 'nın ailesinin evinde yapılacak.

Songül Öden evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı…

Törene 20 kişilik davetli katılacak. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.

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Songül Öden evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı…
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