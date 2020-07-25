Songül Öden evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırdı…

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu Songül Öden, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğeni iş insanı Arman Bıçakçı ile pazartesi günü nikâh masasına oturuyor.