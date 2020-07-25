Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Temmuz Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ağzımızdan Çıkana Dikkat Ediyor Muyuz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Satürn Plüton'a yaklaştıkça olmazların olduğu olaylara tanıklık edebiliriz. İstihbaratlar ve ajanların savaşlarına tanıklık ederken dejavu yaşamış gibi hissedeceğiz. Aynı zamanda İstanbul gündeme gelirken, geçtiğimiz yılın sonunda yaşanan olaylara bir yenisi daha eklenebilir. Ay - Güneş 60'lığı kadın haklarına yönelik iyileştirici yasaları da gündeme getirebilir.

Koç: Sosyal medya ortamında görüşlerinin aynı olduğun bir insan farklı duygular beslemeye başlayabilirsin. Gün ortasında atacağın mesaj ile gerçekleşen konuşma bunu kanıtlar nitelikte olabilir.

Boğa: İlişkinde daha sempatik bir duruş sergileyebilirsin. Bu tavrın bütün sevgilinin kafasındaki karabulutların dağılmasında yardımcı oluyor. Ani gelişen aksaklıklar modunu düşürebilir.

İkizler: Sosyal hayatına getirdiğin yeni düzenleme yakın arkadaşlarında soru işaretleri oluşturabilir. Kafanı dinlemek, sesten uzak durmak isteyebilirsin.

Yengeç: Ani öfke patlamaları aksayan işlerinin daha da yavaşlamasına neden olabilir. Kendi işinin sahibi bir Yengeç burcuysan otokontrolünü sağlamasını bilmelisin.

Aslan: İş konusundaki ödemelerini hallettikten sonra kısa süreli bir tatil için planlama yapabilirsin. Evli bir Aslan burcuysan ailene vakit ayırmak isteyebilirsin.

Başak: Dış görünüşünde gerçekleştireceğin değişimlerde kuaförünün büyük etkileri oluyor. Saçında sana sormadan gerçekleştirdiği değişiklik hoşuna gidebilir.