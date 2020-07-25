Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Temmuz Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Temmuz 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ağzımızdan Çıkana Dikkat Ediyor Muyuz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Satürn Plüton'a yaklaştıkça olmazların olduğu olaylara tanıklık edebiliriz. İstihbaratlar ve ajanların savaşlarına tanıklık ederken dejavu yaşamış gibi hissedeceğiz. Aynı zamanda İstanbul gündeme gelirken, geçtiğimiz yılın sonunda yaşanan olaylara bir yenisi daha eklenebilir. Ay - Güneş 60'lığı kadın haklarına yönelik iyileştirici yasaları da gündeme getirebilir.
Koç: Sosyal medya ortamında görüşlerinin aynı olduğun bir insan farklı duygular beslemeye başlayabilirsin. Gün ortasında atacağın mesaj ile gerçekleşen konuşma bunu kanıtlar nitelikte olabilir.
Boğa: İlişkinde daha sempatik bir duruş sergileyebilirsin. Bu tavrın bütün sevgilinin kafasındaki karabulutların dağılmasında yardımcı oluyor. Ani gelişen aksaklıklar modunu düşürebilir.
İkizler: Sosyal hayatına getirdiğin yeni düzenleme yakın arkadaşlarında soru işaretleri oluşturabilir. Kafanı dinlemek, sesten uzak durmak isteyebilirsin.
Yengeç: Ani öfke patlamaları aksayan işlerinin daha da yavaşlamasına neden olabilir. Kendi işinin sahibi bir Yengeç burcuysan otokontrolünü sağlamasını bilmelisin.
Aslan: İş konusundaki ödemelerini hallettikten sonra kısa süreli bir tatil için planlama yapabilirsin. Evli bir Aslan burcuysan ailene vakit ayırmak isteyebilirsin.
Başak: Dış görünüşünde gerçekleştireceğin değişimlerde kuaförünün büyük etkileri oluyor. Saçında sana sormadan gerçekleştirdiği değişiklik hoşuna gidebilir.
Terazi: Uzun süredir yalnız yaşayan bir Terazi burcuysan yalnızlığını gidermek için bir evcil hayvan sahiplenmek isteyebilirsin. İş için katıldığın organizasyonlar artabilir.
Akrep: Yeni tanıştığın birinin sana sürekli olarak ilgi göstermesini kendince farklı yorumlayabilirsin. Kendini özgür hissettiğin meslek alanlarında başarılı işler ortaya koyabilirsin.
Yay: İş hayatında gerçekleştirdiğin başarılı işler sana statü kazandırabilir. Ofis ortamında değişiklik olabilir. İlişkisi olan bir Yay burcuysan sevgilinle iyi bir iletişime sahipsin.
Oğlak: Yaşadığın ev sana küçük gelmeye başlayabilir. Evli bir Oğlak burcuysan bu konuyu eşinle konuşuyorsun. Onunla aynı fikirde olman yeni ev arayışlarına girişmene neden olabilir.
Kova: Hayatında uzun zamandır birlikte olduğun bir varsa geleceğiniz ile ilgili cesur kararlar alabilirsin. Bugün değişim ve dönüşüme elverişli bir yapıya sahipsin.
Balık: Ekonomik olarak gelir gider tablonu dengede tutmaya çalışıyorsun. Bu nedenle piyasaları yakından talip edebilirsin. İptal olan bir randevun canını sıkabilir. Ancak evine gidecek olman seni rahatlatıyor.
AĞZIMIZDAN ÇIKANA DİKKAT EDİYOR MUYUZ?
Hayır! Maalesef Hiçbirimiz yapmıyoruz bunu. Bazen öyle bir an geliyor ki içimizden taşanı olduğu gibi aktarıyoruz. Belki rahatlıyoruz, ama söylediklerimizin ne kadar güçlü etkiler yaratacağını ve nerelere varabileceğini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. İstemeden de olsa dilimizdeki düşünceler gelişi güzel bir şekilde dökülebiliyor. Bu sebeple sözlerimizin varacağı yerleri, kıracağı kalpleri, bozduğu ve harap ettiği değerleri de idrak edemiyoruz. Kelimelerin yalnızca birer kelime olmaktan çıktığını ve zaman zaman büyük etkileri olabileceğini de hatırlamamız gerekli. Maalesef unutarak hareket etmek artık rutin haline geldi… Sonuçta düşüncelerimizin iyi ya da kötü bir geri dönüşü mutlaka olacaktır.
Sevgi, Sabır ve Emek…
Kalplerimize taşıdığımız kaygı zaten hayatlarımızdaki yükümüzü arttırıyorken, hayatı daha da katlanılmaz hale getirmemek gerekiyor. Şu hayatta yeri geliyor kendi geleceğimizi bile ön göremiyorken sahip olamadığımız şeylerin hayali ile yaşamak niye? Üretmek, emek vermek ve şartları zorlamak üzerimizdeki baskıyı atmanın en doğru yolu değil mi? Emin olun bunu başarabilen kişinin sırtı yere gelmez. Mutluluk bir çığ gibi büyür, eğer onu hayatımıza alırsak.
Sözlerimizin Karşılığını Alırız
Düşünce gücümüz ve bunu yönetme şeklimiz iletişimimizin şekline de yön verir. Bunun sonucundaki geri dönüşleri de hızlı bir şekilde görebiliriz. Düşüncenin gücü ve üzerimizdeki etkisi bu denli büyüktür. Örneğin, sabah uyandığınız vakitte uyanamayacağınız endişesine kapılıyorsanız, bilinçaltınıza uyanmak istediğiniz saati telkin ettiğiniz anda bunun sonuçlarını alabileceksiniz. Çünkü bilinçaltınıza bir kod gönderdiğiniz için çalar saate ihtiyacınız olmayacaktır.
Kontrollü Olmak…
Adım adım gidelim, önce dilimizi terbiye edelim! Dilimizden süzülüp giden sözleri kontrol etmek ve sonuçlarını öngörmek hayatımıza entegre etmemiz gereken önemli bir özelliktir. Bunu yapmak ne kadar zor görünse de denemeye değer. Bu şekilde bile kendimizi motive ettiğimiz anda bir adım attığımızı biliriz. Şöyle düşünelim; 'her şey yoluna girecek' dediğimiz anda psikolojimizi bir şekilde etkileriz, kalbimizi rahatlatırız. Şunu unutmayın, neyi konuşursak hayatımız oraya doğru akar.
Önemli Olan Ne Söylediği Değil, Nasıl Söylendiğidir!
Kullandığımız dilin düşünce akışımızı değiştirme ve yeni bakış açısı kazandırma gibi bireysel rahatlama, huzur verme gibi güçlü alanları vardır. Dil kendi aklımızı ve fikirlerimizi şekillendirip paylaşabilmemiz için harika bir araçtır. Konuşma ve davranış stilimize müdahale edelim, üretkenliğimizi ortaya çıkaralım ve gelin hikayemizi baştan yazalım.
.