Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Temmuz 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Temmuz 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Modern dünyanın derdi: rekabet" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 TEMMUZ 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: 16 Şubat 1960 doğumlu ve Satürn'ü Oğlak döngüsünden geçen Prens Andrew 'ın yarım kalan olayları gün yüzüne çıkabilir. 2020 gerçekten şifreleri çözüyor dedirtirken, dünyaca ünlü liderlerin skandallarını da dünya ekranlarına taşıyabilir. Ay - Venüs 120'liğiyle beraber ülkemizde müzik alanında uluslararası boyutta başarı sağlayarak çıkış yapan kişileri konuşabiliriz.

Koç: Sosyal statünü daha iyi bir konuma yükseltmek için çalışmalara ve araştırmalar başlayabilirsin. Eğitimi yarım kalmış bir Koç burcuysan eğitimini tamamlamak istiyorsun.

Boğa: Hayallerini daha ayakları yere basan planlara dönüştürebilirsin. Ekonomik anlamda kazancını artırmak niyetindesin. Çeşitli yatırmalar gündeminde olabilir.

İkizler: Dış görünüşüne ve sağlığına daha çok dikkat etmeye başlayabilirsin. Karşılaşacağın biri geçmiş anıların gözünde canlanmasına neden olabilir. Yaşanmış şeylere duyduğun saygı dışında hiçbir şey hissetmiyorsun.

Yengeç: İkili ilişkilerde sürekli olarak ortaya çıkan belirsizliklere köklü çözümler üretebilirsin. Rutinlerin ile ilgili yaptığın seçimler konusunda kendini sorgulayabilirsin.

Aslan: Atlattığını düşündüğün geçmişinle ilgili bir haber alabilirsin. Eski sevgilinden gelen haber onun sana geri dönmek niyetinden olduğu yönünde olabilir.

Başak: Geçmişle gelecek arasında bir denge kurmakta zorlanıyor olabilirsin. İlgili alanlarında yaptığın değişikler yeni maddi harcamaları doğurabilir.