Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Temmuz 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Temmuz 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Modern dünyanın derdi: rekabet" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: 16 Şubat 1960 doğumlu ve Satürn'ü Oğlak döngüsünden geçen Prens Andrew 'ın yarım kalan olayları gün yüzüne çıkabilir. 2020 gerçekten şifreleri çözüyor dedirtirken, dünyaca ünlü liderlerin skandallarını da dünya ekranlarına taşıyabilir. Ay - Venüs 120'liğiyle beraber ülkemizde müzik alanında uluslararası boyutta başarı sağlayarak çıkış yapan kişileri konuşabiliriz.
Koç: Sosyal statünü daha iyi bir konuma yükseltmek için çalışmalara ve araştırmalar başlayabilirsin. Eğitimi yarım kalmış bir Koç burcuysan eğitimini tamamlamak istiyorsun.
Boğa: Hayallerini daha ayakları yere basan planlara dönüştürebilirsin. Ekonomik anlamda kazancını artırmak niyetindesin. Çeşitli yatırmalar gündeminde olabilir.
İkizler: Dış görünüşüne ve sağlığına daha çok dikkat etmeye başlayabilirsin. Karşılaşacağın biri geçmiş anıların gözünde canlanmasına neden olabilir. Yaşanmış şeylere duyduğun saygı dışında hiçbir şey hissetmiyorsun.
Yengeç: İkili ilişkilerde sürekli olarak ortaya çıkan belirsizliklere köklü çözümler üretebilirsin. Rutinlerin ile ilgili yaptığın seçimler konusunda kendini sorgulayabilirsin.
Aslan: Atlattığını düşündüğün geçmişinle ilgili bir haber alabilirsin. Eski sevgilinden gelen haber onun sana geri dönmek niyetinden olduğu yönünde olabilir.
Başak: Geçmişle gelecek arasında bir denge kurmakta zorlanıyor olabilirsin. İlgili alanlarında yaptığın değişikler yeni maddi harcamaları doğurabilir.
Terazi: Ailenin senden beklentileri büyük olabilir. Fakat aynı azme sahip olmaman onlar ile gerilmene neden olabilir. Önceliklerini kendin belirlemek istiyorsun.
Akrep: İdeallerini gerçekleştirmek için biraz birikim yapman gerektiğinin farkındasın. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan sevgilinle bu konuda fikir alışverişinde bulunabilirsin.
Yay: Kıyafetlerindeki renk dağılımı değiştirebilirsin. Evli bir Yay burcuysa eşinin eve getirdiği moda dergileri bu konuda etkili olabilir. İşini evden yürütüyorsan bağlantı sorunları yaşayabilirsin.
Oğlak: İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan çıkan iletişimsel sıkıntıları doğru değerlendirmeye çalışmalısın. Aksi takdirde yanlış anlaşılmalar artabilir. İş hayatında yeni hedefler edinebilirsin.
Kova: Hayattın sana getirdiği ritüellerini sorgulayabilirsin. Toplumdan kendini ayrı görmeye başlıyorsun. Yalnız kalmak isteyebilirsin. Bu konuda yoğun bir çaba gösteriyorsun.
Balık: İlişki, iş, ev gibi konularda yoğun bir kafa karışıklığı içinde olabilirsin. Bu konuda yakın arkadaşın ile dertleşmek sana iyi gelebilir. İhmal ettiğin sporuna tekrar başlayabilirsin.
MODERN DÜNYANIN DERDİ: REKABET
Neredeyse birçok kişinin hayatının her bölümünde karşı karşıya kaldığı, istemeden de kendini pençesinde bulduğu ve bunu yaparken kendilerinden ödün bile vermediği bu rekabetçi modern zaman göründüğü gibi değil. Bu yazımızda kişilerin her yerde ve her şekilde rekabet duygusunu ön planda tuttuğu bu modern dünyanın insanlara olan etkisinden bahsediyoruz.
Rekabetin Tetikleyicisi Nedir?
Çevremizdeki insanların sürekli bir tüketim çılgınlığı içerisine girdiğini görürüz. Bu durum artık ihtiyaçları halletmekten çok bir yarış halini aldı. Kim daha iyi bir evde oturuyor, kimin arabası diğerinin arabasına göre daha havalı, kimin telefonu diğerininkine göre daha yeni vs. rekabetler yalnızca normal yaşantıda değil sosyal medyada da büyük bir problem haline geldi. Kişi artık yemekte ne yediği şeyleri dahi paylaşıp bunu bir statü meselesine dönüştürmekte. Bu durum takipçilerinde çeşitli psikolojik sorunların tetikleyici olabiliyor ve onları kötü etkileyebiliyor. İnsanların yaptığı bir diğer problemse ellerindeki imkânlarını ve sosyal medya hesaplarını amacının çok dışında, yanlış kullanması en belirgin tetikleyici durumlardan birisi haline geldi.
Negatif Tutumların Esiri Olduk
Kişi, takipçisi olduğu kişinin yaşam standartlarından etkilenip bunu kendi karakterini ve imkânlarını hiçe sayarak kendine göre uyarlamak istiyor ve sorun da burada başlıyor. Bir zaman sonra takip ettiği kişi gibi olamadığını ve bu durumun onda bir çöküntü yaşattığını görmesi uzun sürmüyor. Kendince erişemediği bu toplumsal kalıplar onu depresyona kadar sürükleyebiliyor. Rekabetin iyi olanı kişiyi geliştirir ancak rekabet günümüzde çok başka bir boyut almış bulunuyor. Sosyal medya fenomenleri kişileri belli kalıp ve markalara özendiriyor, bu durum rekabetin önünü açıyor. İnsanlar artık bir birey olduğunu unutup, sanal bir dünyanın bireyleri haline geliyor.
Nasıl Aşmak Gerekir?
İnternetle yakın bir arkadaş olduğumuzdan beri, birçok derdimizi, sorumuzu, mutluluğumuzu ve üzüntümüzü onunla paylaşıyor, buna karşı da beğeni ve ilgi bekliyoruz. Bundan bir an önce sıyrılmalı, daha somut ilişkiler kurmalı ve insanlar ile olan iletişimimiz daha doğal olmalı. Sosyal medya jargonundan kurtularak bu amansız rekabetten kurtulmanın ilk adımı atılabilir. En ufak şeyleri hesabımızda paylaşmaktansa, sevdiğimiz kişilerle bir araya gelip dertlerimizi onlarla paylaşmalı ve onların da sorunlarına bir dinleyici olarak yargılamadan yaklaşmalıyız.
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