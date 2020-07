Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Temmuz 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

MODERN DÜNYANIN DERDİ: REKABET

Neredeyse birçok kişinin hayatının her bölümünde karşı karşıya kaldığı, istemeden de kendini pençesinde bulduğu ve bunu yaparken kendilerinden ödün bile vermediği bu rekabetçi modern zaman göründüğü gibi değil. Bu yazımızda kişilerin her yerde ve her şekilde rekabet duygusunu ön planda tuttuğu bu modern dünyanın insanlara olan etkisinden bahsediyoruz.

Rekabetin Tetikleyicisi Nedir?

Çevremizdeki insanların sürekli bir tüketim çılgınlığı içerisine girdiğini görürüz. Bu durum artık ihtiyaçları halletmekten çok bir yarış halini aldı. Kim daha iyi bir evde oturuyor, kimin arabası diğerinin arabasına göre daha havalı, kimin telefonu diğerininkine göre daha yeni vs. rekabetler yalnızca normal yaşantıda değil sosyal medyada da büyük bir problem haline geldi. Kişi artık yemekte ne yediği şeyleri dahi paylaşıp bunu bir statü meselesine dönüştürmekte. Bu durum takipçilerinde çeşitli psikolojik sorunların tetikleyici olabiliyor ve onları kötü etkileyebiliyor. İnsanların yaptığı bir diğer problemse ellerindeki imkânlarını ve sosyal medya hesaplarını amacının çok dışında, yanlış kullanması en belirgin tetikleyici durumlardan birisi haline geldi.