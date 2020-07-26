Ayasofya açıldı prangalar kırıldı

İBRAHIM TATLISES: Başkanımıza ecdadımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıktığı için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tüm Müslüman âlemine hayırlı uğurlu olsun.

MEHMET BOZDAĞ: Bizleri bugünlere kavuşturan Allah'a hamdolsun. 86 yıllık hasret vuslata erdi. Fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii aslına rücu etti. Başkanımız Erdoğan'a ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.

MUAZZEZ ERSOY: Ayasofya hayırlara, güzelliklere vesile olsun. Allah ibadetlerimizi kabul etsin.

ALİŞAN: Allah dualarımız kabul etsin. Hayırlı cumalar.

AHMET YENİLMEZ:Bugünü görenlerden, yaşayanlardan olduk hamd olsun Allah'ım. Fatih Sultan Mehmet Han, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve tüm ecdadımıza, şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah zatı devletleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun.

UĞUR IŞILAK: 29 Mayıs 1453, nasıl bir çağın kapanıp yeni bir çağın başlangıcıysa, 24 Temmuz da sadece hakkı gaspedilmiş bir caminin yeniden ibadete açılması değil, bir ülkenin her türlü vehim ve korku prangalarından kurtulup bağımsızlığının ilanıdır.

MURAT KEKİLİ: "Ayasofya için yeni besteye gerek yok, orada beş vakit okunan zaten en güzel bestedir" dediysek bundan böyle beste yapmayacağız demedik. Ayasofya'mızın açılışına armağan ettiğimiz üstad Sezai Karakoç'a ait 'Ey Sevgili' şiirinden bestelediğimiz 'Sakın Kader Deme' yayında. Gönüllere dokunabilmek dileğiyle...