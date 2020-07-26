Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu Selin Şekerci geçtiğimiz günlerde aşk haberleriyle gündem olmuştu. Selin Şekerci'nin eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi.
2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında boy göstermişti...