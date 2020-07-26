Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

Oyuncu ile 'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde aşk haberleriyle gündem olmuştu. Selin Şekerci'nin eski Başkanı ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.Selin Şekerci hakkında ortaya atılan aşk iddialarına hesabından yanıt verdi. iddiasıyla ilgili yaptığı paylaşımla "Ayıptır yahu" dedi. İşte Selin Şekerci'nin Serdar Bilgili ile adının aşk haberlerine karışmasına isyanı...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 26.7.2020 11:53 ABONE OL
Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde aşk haberleriyle gündem olmuştu. Selin Şekerci'nin eski Başkanı ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi.

Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

hakkında ortaya atılan aşk iddialarına hesabından yanıt verdi.

Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

aşkı iddiasıyla ilgili yaptığı paylaşımla "Ayıptır yahu" dedi.

Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

İşte 'nin ile adının aşk haberlerine karışmasına isyanı...

Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...

2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan , son olarak 2017 yılında boy göstermişti...

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Selin Şekerci ile Serdar Bilgili'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti... Selin Şekerci'den Serdar Bilgili aşkı ile ilgili paylaşım geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA