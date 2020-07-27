CHP’li belediyeye karşı bildiri

Günaydın'ın gündeme getirdiği Kadıköy Belediyesi'ne ait Özgürlük Parkı'ndaki tiyatro skandalı giderek büyüyor. Tiyatro Yapımcıları Birliği (TİYAP), önceki gün yayınladığı bir bildiriyle belediye başta olmak üzere oyunları hangi kurulun neye göre seçtiğinin açıklanmasını istedi. TİYAP Başkanı Ali Poyrazoğlu ile yöneticiler arasında bulunan Nilgün Belgün, Cem Davran, Hakan Gerçek, Volkan Severcan, Dilek Türker, Behzat Uygur, Metin Zakoğlu gibi sanatçıların imzasının bulunduğu bildiride; 152 tiyatronun 20'sinin hangi kriterlere göre seçildiği, 132 oyunun neden reddedildiği, Tiyatro Kooperatifi'nden sekiz, Tiyatro Platformu'ndan dört oyunun niye seçildiği, bilet satışı ile ilgili nasıl bir kriter belirlendiği soruluyor. Öte yandan iddiaları henüz yanıtlamayan belediye, önceki gün Sanat Parkta Etkinliği'nin programını açıkladı. 4 Ağustos'ta Genco Erkal'ın 'Yaşamaya Dair' adlı oyunuyla başlayacak olan etkinlik 27 Eylül'e kadar devam edecek.