CHP’li belediyeye karşı bildiri

Günaydın'ın gündemegetirdiği KadıköyBelediyesi'neait Özgürlük Parkı'ndakitiyatroskandalı giderekbüyüyor. TiyatroYapımcıları Birliği(TİYAP), öncekigün yayınladığıbir bildiriyle belediyebaşta olmaküzere oyunlarıhangi kurulunneye göre seçtiğininaçıklanmasınıistedi. TİYAPBaşkanı Ali Poyrazoğluile yöneticiler arasındabulunan NilgünBelgün, CemDavran, HakanGerçek, VolkanSevercan, DilekTürker, BehzatUygur, MetinZakoğlu gibisanatçılarınimzasınınbulunduğubildiride;152 tiyatronun20'sinin hangikriterlere göreseçildiği, 132oyunun nedenreddedildiği,Tiyatro Kooperatifi'ndensekiz, TiyatroPlatformu'ndandört oyununniye seçildiği,bilet satışıile ilgili nasılbir kriter belirlendiğisoruluyor.Öte yandaniddialarıhenüz yanıtlamayanbelediye, öncekigün SanatParkta Etkinliği'ninprogramınıaçıkladı. 4Ağustos'ta GencoErkal'ın 'YaşamayaDair'adlı oyunuylabaşlayacakolan etkinlik 27Eylül'e kadardevam edecek.