Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...

Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek bir süredir tatilde.Daha önce objektiflere yalnız takılan Hilal Altınbilek yeni sevgilisiyle fena yakalandı.
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Hilal Altınbilek'in sürpriz aşkı ile deniz keyfi gündeme bomba gibi düştü. Merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek'in sürpriz aşkı Çeşme'de ortaya çıktı. İşte Hilal Altınbilek'in sevgilisi Gurur Aydoğan ile deniz sefası...
Çift ilk kez önceki gün Dalyan'daki 'The Beach of Momo'da görüntülendi.
'Fotoğrafımızı çekiyorlar mı acaba?'
El ele denize girip çıktılar. Hilal Altınbilek 'Fotoğrafımızı çekiyorlar mı acaba?' kaygısıyla biraz tedirgindi. Sürekli çevresini kontrol etti.
Gurur 2018'de nişanlandığı Başak Göröz'den geçen yıl ayrılmıştı.