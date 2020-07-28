Şeyma Subaşı'ndan aşk haberleri hakkında son dakika açıklaması! Önce paylaştı, sonra sildi!

İş adamı Mehmet Germiyangil ile aşk iddialarının ardından Şeyma Subaşı son dakika açıklamalarında bulundu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber ile birlikte açıklama yapma gereği hisseden Subaşı, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan İtalyan sevgilisi Guido Senia da Bodrum'a geldi.

ŞEYMA SUBAŞI AŞK İDDİALARINA AÇIKLAMA GETİRDİ AMA SONRA SİLDİ!

Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyangil arasındaki aşk iddialarının çıkması üzerine, Subaşı'dan açıklama geldi. "Daha ne kadar saçmayalacaksınız" açıklamasının ardından paylaşımını kısa süre sonra kaldıran Şeyma Subaşı'nın son dakika açıklamaları haberimizde...