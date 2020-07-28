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'ndan aşk haberleri hakkında son dakika açıklaması! Önce paylaştı, sonra sildi!

Geçtiğimiz günlerde ile arasında aşk iddiaları çıkmış ve magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Şeyma Subaşı story paylaşmış aynı anda İtalyan sevgilisi 'da bir başka kadınla story atınca "ayrıldılar mı" düşüncesi akıllara gelmişti. Ancak gelen son dakika bilgisine göre; Şeyma Subaşı Instagram hesabından çıkan aşk iddiaları hakkında açıklama yaptı. Ancak yaptığı açıklamayı kısa bir süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 16:41 Son Güncelleme: 28.7.2020 16:50 ABONE OL
Şeyma Subaşı'ndan aşk haberleri hakkında son dakika açıklaması! Önce paylaştı, sonra sildi!

İş adamı ile aşk iddialarının ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber ile birlikte açıklama yapma gereği hisseden Subaşı, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan İtalyan sevgilisi da Bodrum'a geldi.

ŞEYMA SUBAŞI AŞK İDDİALARINA AÇIKLAMA GETİRDİ AMA SONRA SİLDİ!

Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyangil arasındaki aşk iddialarının çıkması üzerine, Subaşı'dan açıklama geldi. "Daha ne kadar saçmayalacaksınız" açıklamasının ardından paylaşımını kısa süre sonra kaldıran Şeyma Subaşı'nın son dakika açıklamaları haberimizde...

Şeyma Subaşı'ndan aşk haberleri hakkında son dakika açıklaması! Önce paylaştı, sonra sildi!

'nın ile ayrıldığı ve iş insanı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşünce Subaşı açıklama yapma gereği hissetti. Subaşı önce sevgilisi Guido Senia ile pozlarını paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan aşk haberleri hakkında son dakika açıklaması! Önce paylaştı, sonra sildi!

açıklamasında "Daha ne kadar saçmalayacaksınız. Mehmet benim 15 senedir arkadaşım-abimdir bunu herkes bilir. Bari bir doğrusunu sorun araştırın. Her yalan habere cevap mı vereceğiz" diyerek isyan etti.

KAYNAK: MYNET

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Şeyma Subaşı'ndan aşk haberleri hakkında son dakika açıklaması! Önce paylaştı, sonra sildi!
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