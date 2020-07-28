Şeyma Subaşı'ndan aşk haberleri hakkında son dakika açıklaması! Önce paylaştı, sonra sildi!

İş adamı Mehmet Germiyangil ile aşk iddialarının ardından Şeyma Subaşı son dakika açıklamalarında bulundu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber ile birlikte açıklama yapma gereği hisseden Subaşı, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan İtalyan sevgilisi Guido Senia da Bodrum'a geldi.
Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyangil arasındaki aşk iddialarının çıkması üzerine, Subaşı'dan açıklama geldi. "Daha ne kadar saçmayalacaksınız" açıklamasının ardından paylaşımını kısa süre sonra kaldıran Şeyma Subaşı'nın son dakika açıklamaları haberimizde...
Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile ayrıldığı ve iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşünce Subaşı açıklama yapma gereği hissetti. Subaşı önce sevgilisi Guido Senia ile pozlarını paylaştı.
Şeyma Subaşı açıklamasında "Daha ne kadar saçmalayacaksınız. Mehmet benim 15 senedir arkadaşım-abimdir bunu herkes bilir. Bari bir doğrusunu sorun araştırın. Her yalan habere cevap mı vereceğiz" diyerek isyan etti.
KAYNAK: MYNET