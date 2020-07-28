Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Temmuz 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Temmuz 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yaşam alanınızı yenileyin" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Dünyanın çivisini bu dünyayı yönetenler çıkardı.'' Diyeceğiz. İngiliz basınında kraliyet ailesinin skandalları konuşulurken, Amerika'da ise Donald ve Melania Trump evliliği mercek altına alınacak. Güneş – Venüs 45'liği suni ilişkileri ortaya dökerken, 1948 yılında kurulan ve Boğa burcu olan İsrail Devleti ile Terazi Yeniay'ında doğmuş Netanyahu'nun karşı karşıya kaldığını görebiliriz.
Koç: Zaman zaman kontrolünü kaybetsen de elinden geldiğince otokontrolünü sağlamaya çalışıyorsun. Gergin olmanda evliliğinin gidişatı da pay sahibi olabilir.
Boğa: Eğitim alanında atılımlar gerçekleştirmek için verimli bir günde olabilirsin. Özel hayatına çok fazla vakit ayıramıyorsun. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilin ilgisizliğinden şikayetçi olabilir.
İkizler: İş yerinin maddi beklentini karşılamadığını düşünebilirsin. Ancak sabretmen gerektiğinin farkındasın. Ailen ile arandaki problemleri halletmiş olmanın verdiği rahatlık her şeye bedel.
Yengeç: Arkadaşlarının arkandan iş çevirdiği düşüncesi hasıl olabilir. Bu konudaki soru işaretlerini gidermek için onlara bu konuyu açıyorsun. Endişelerinin yersiz olduğunu görebilirsin.
Aslan: Uzun zaman önce duygusal anlamda karar veremediğin ancak aklının hep bir köşesinde olan birini sosyal medyadan kontrol edebilirsin. Yakın arkadaşlarına bu konuyu danışıyorsun fakat kararsız kalabilirsin.
Başak: Entelektüel gelişimin senin için önemli olabilir. Bu yönünü devamlı olarak geliştirmek istiyorsun. Yeni kitaplar satın alabilirsin. Evlilik düşünen bir Başak burcuysan bir erteleme kararı alabilirsin.
Terazi: Uzun zamandır kayıp olan bir eşyanı bulman seni mutlu ediyor. İş konusunda aldığın mailerin yoğunluğu artıyor. Bu konuda ekip arkadaşından yardım isteyebilirsin.
Akrep: Dün gece geç yatman ancak öğlende uyanmana yol açabilir. Bu da zamana bağlı olarak işlerin aksamasına sebebiyet veriyor. Hızlıca hazırlanıp işe yetişmeye çalışabilirsin.
Yay: Arkadaşının yeni doğum yapması seni mutlu edebilir. Güzel bir hediye almak için alışverişe çıkabilirsin. Alışverişte kendin için aldığın aldığın teknolojik ürünler ile ilgili sorun yaşayabilirsin.
Oğlak: Evli bir Kova burcuysan evde iş bölümünü sağlayabilirsin. Bunu iyi oturtmak sorunların önceden önüne geçilmesini sağlıyor. Eşin tarafından bu konuda çevrene örnek gösterilebilirsin.
Kova: Arkadaş grubunda görüş ayrılıklarından tartışma doğabilir. Bu tartışmalarda sende fikirlerini söylerken kırıcı olmamaya özen göstermelisin.
Balık: Duygusal anlamda bir geçiş süreci içindesin. Verdiğin kararlarda aceleci davranabilirsin. Başkaları ile ilgili ön yargılarını azaltman gerekebilir.
YAŞAM ALANINIZI YENİLEYİN
Hayatınızın en önemli yerlerinden ve rahatladığınız yer olan yaşam alanınızı tasarlarken zorlandığınız noktalar olabilir. Bu zorlanma kimi zaman maddi sebeplerden ötürü kimi zaman da uğraşmak istememenizden kaynaklanıyor. Bu yazımızda evinize yeni bir atmosfer kazandırmak ve yaşantınıza yeni bir soluk getirmek adına çeşitli önerileri sıraladık. Malum pandemi döneminin 2. Versiyonuna maruz kalacaksak evimizi şimdilerde yenilemenin eksikleri gidermenin tam zamanı.
Evinizin Rengi İçinizi Açsın
Baharı yaşadığımız bugünlerde, evinizin renginden sıkıldıysanız işe ilk olarak güzel bir renk seçip duvarlarınızı boyayarak başlayabilirsiniz. Duvar boyama işi ne kadar zor görülürse görülsün, bir alanın hissiyatını tamamen değiştirir. Venüs ve Mars'ın gerilediği bu yıl, koyu renkleri daha fazla tercih edebilirsiniz.
Trendleri Takip Edin
Kadife trendi 2018 yılından beri yükselişte. Kadife tonları da eve daha sıcak bir hava katmakta. Bunun gibi trendleri yakından takip etmek evinizin içindeki dizayn zevkinizi üst seviyeye çıkaracaktır.
Kendinize Kişisel Bir Alan Yaratın
Evinizin içinde kendinizi rahat hissedemediğiniz zamanlar elbette olmuştur. Bu açıdan ilgi alanlarınıza göre evde kendinize göre küçük bir alan oluşturabilirsiniz. Kitap okumayı seviyorsanız, kitaplığınızı ve koltuğunuzu kullanarak yaptığınız küçük düzenlemeler, sevdiğiniz bir aktiviteyi yaparken bundan daha fazla keyif almanızı sağlayacak.
İhtiyaçlarınızı Bütçenize Göre Ayarlayın
Evi yeniden dizayn etmek fiziksel yönden zahmetli olduğu kadar maddi yönden de zahmetli bir iştir. Bu açıdan ihtiyaçlarınızı belirleyip bunu bütçenize göre çözmeye çalıştığınız anda işlerin istediğiniz gibi ilerlediğini siz de fark edeceksiniz.
Kullanışlı Mobilyalar Tercih Edin
Yaşam alanınızda kullanacağız mobilyaların kullanışlı ve esnek olması onları evinizin her köşesinde kullanmanıza olanak tanıyacak. Bu durum ev dekorasyonundan erkenden sıkılmayacağınız anlamına geliyor. Çünkü bu tarz mobilyalar size değişim için olanak da sağlıyor.
Vintage ve Modern'i bir arada kullanmaya ne dersiniz?
Hem eski parçaları hem de modern parçaları bir arada kullanmak evinize benzersiz bir atmosfer katacağı gibi sizi de oldukça iyi hissettirecek. Kullandığınız mobilyaların sıradan mobilyalar olmaması evinizin görüntüsünü bambaşka bir hale getirecektir.
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