Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Temmuz 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Temmuz 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Temmuz 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yaşam alanınızı yenileyin" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 TEMMUZ 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Dünyanın çivisini bu dünyayı yönetenler çıkardı.'' Diyeceğiz. İngiliz basınında kraliyet ailesinin skandalları konuşulurken, Amerika'da ise Donald ve Melania Trump evliliği mercek altına alınacak. Güneş – Venüs 45'liği suni ilişkileri ortaya dökerken, 1948 yılında kurulan ve Boğa burcu olan İsrail Devleti ile Terazi Yeniay'ında doğmuş Netanyahu'nun karşı karşıya kaldığını görebiliriz.

Koç: Zaman zaman kontrolünü kaybetsen de elinden geldiğince otokontrolünü sağlamaya çalışıyorsun. Gergin olmanda evliliğinin gidişatı da pay sahibi olabilir.

Boğa: Eğitim alanında atılımlar gerçekleştirmek için verimli bir günde olabilirsin. Özel hayatına çok fazla vakit ayıramıyorsun. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilin ilgisizliğinden şikayetçi olabilir.

İkizler: İş yerinin maddi beklentini karşılamadığını düşünebilirsin. Ancak sabretmen gerektiğinin farkındasın. Ailen ile arandaki problemleri halletmiş olmanın verdiği rahatlık her şeye bedel.

Yengeç: Arkadaşlarının arkandan iş çevirdiği düşüncesi hasıl olabilir. Bu konudaki soru işaretlerini gidermek için onlara bu konuyu açıyorsun. Endişelerinin yersiz olduğunu görebilirsin.

Aslan: Uzun zaman önce duygusal anlamda karar veremediğin ancak aklının hep bir köşesinde olan birini sosyal medyadan kontrol edebilirsin. Yakın arkadaşlarına bu konuyu danışıyorsun fakat kararsız kalabilirsin.