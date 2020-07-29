CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözü balon olup uçtu! Bebek Muhtarı Ayşe Laplanche kantinde çalışıyor...

Bebek muhtarının sorunu bir türlü çözülemiyor. Geçtiğimiz aylarda yazmıştım; Bebek'in yeni muhtarı Ayşe Laplanche, muhtarlık binası olmadığı için Tevfik Fikret İlkokulu'nun alt katındaki bir odayı kullanıp seyyar hizmetini sürdürüyor diye... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bebek Parkı'nı ziyaret ettiklerinde Laplanche, İmamoğlu'na muhtarlık binalarının olmadığını söylemişti. İmamoğlu da hemen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanında Park ve Bahçeler Müdürü'ne talimat vererek Bebek Parkı'nın girişindeki güvenlik kulübelerinin yanına muhtarlık binası yaptırılması için talimat vermişti.
Ne yazık ki İmamoğlu'nun bu talimatı aylar geçmesine rağmen havada kaldı. Muhtar ve ekibi hâlâ Bebek'te esnaf ziyaretleri sırasında işlerini görmeye çalışıyor. Ekip, İmamoğlu'nun sözünün balon olması sonrasında Tevfik Fikret İlkokulu'nun bahçesindeki kullanılmayan kantine tabela koymak zorunda kaldı.
Gerçekten yazık, hem başkan olarak söz vereceksin, hem de sözünü tutamayacaksın. Bu arada WhatsApp gruplarında eyyam yaparak örgütlenmeye çalışan muhtar Ayşe Laplanche ve bazı Bebekliler, umarım yazdıklarınızı bir daha gözden geçirir ve bu büyük belediyecilik (!) karşısında övgülerinize devam edersiniz.