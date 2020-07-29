CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözü balon olup uçtu! Bebek Muhtarı Ayşe Laplanche kantinde çalışıyor...

Gerçekten yazık, hem başkan olarak söz vereceksin, hem de sözünü tutamayacaksın. Bu arada WhatsApp gruplarında eyyam yaparak örgütlenmeye çalışan muhtar Ayşe Laplanche ve bazı Bebekliler, umarım yazdıklarınızı bir daha gözden geçirir ve bu büyük belediyecilik (!) karşısında övgülerinize devam edersiniz.