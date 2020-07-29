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Demet’i katakulliye getirdiler

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Demet’i katakulliye getirdiler
TÜRK LİRASI YERİNE DOLAR

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a büyük şok! Akalın, önceki gün sabah saatlerinde dolandırıldı. Bir alışveriş sitesi üzerinden ürün alan şarkıcı, ödeme yaptığı sırada neye uğradığını şaşırdı. Ürünün ücretini kredi kartıyla ödeyen Akalın'dan TL yerine dolar üzerinden çekim yapıldı.

HERKESE UYARIDA BULUNDU

Hemen bankayı arayarak kartını iptal ettiren Akalın, tepkisini şöyle dile getirdi: "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı yapıldı. Rüyanızda mı gördünüz? Vallahi dikkat edin. Benim kartımdan ücreti dolar üzerinden çekmişler." Şarkıcı, böyle bir olayı herkesin yaşayabileceğini belirtip uyarıda bulundu.
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Demet’i katakulliye getirdiler
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