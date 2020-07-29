Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

Çeşme'de tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan'daki bir plajda görüntülenmişti.
Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı'nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış", "Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor" şeklinde yorumlar yapılmıştı.
"Ünlülerin saatçisi" olarak tanınan Hasan Keydal'ı ziyaret eden genç işadamı, sevgilisi için bir saat satın aldı. Tamamı altın olan saatin fiyatı 260 bin lira.
Sosyetede dolaşan haberlere göre; çift 2021'de nikah masasına oturacak.