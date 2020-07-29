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sevgilisi için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.260 bin TL'lik bir saat alan Sabancı, hediyeyi bizzat kendisi seçti. Çeşme’de tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan’daki bir plajda görüntülenmişti. Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı’nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada “Hacı, Nazlı’yı kızdırmış”, “Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor” şeklinde yorumlar yapılmıştı. Sosyetede dolaşan haberlere göre; çift 2021’de nikah masasına oturacak. Hacı Sabancı’nın, sevgilisine yakında evlilik teklif edeceği konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:44 Son Güncelleme: 29.7.2020 11:50 ABONE OL
Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

, sevgilisi için 260 bin lira değerinde bir saat aldı.

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

Çeşme'de tatil yapan ve , geçtiğimiz günlerde Dalyan'daki bir plajda görüntülenmişti.

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen 'nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış", "Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

Hürriyet'in haberine göre; , 'nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı.

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

"Ünlülerin saatçisi" olarak tanınan Hasan Keydal'ı ziyaret eden genç işadamı, sevgilisi için bir saat satın aldı. Tamamı altın olan saatin fiyatı 260 bin lira.

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

Sosyetede dolaşan haberlere göre; çift 2021'de nikah masasına oturacak.

Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”

'nın, sevgilisine yakında evlilik teklif edeceği konuşuluyor.

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Hacı Sabancı sevgilisi Nazlı Kayı için kesenin ağzını açtı! “Nazlı’yı kızdırmış!”
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