Kerem Bursin'in babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Kerem Bursin'in babaannesi Aliye Güler Bursin, kalp yetmezliği nedeniyle iki gün önce hayata gözlerini yumdu. Kerem Bursin, aldığı ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Babaannesini kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bursin, babaannesi ile olan fotoğrafını 'Seni çok seviyorum. Nur içinde yat' notu ile paylaştı. Aliye Güler Bursin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine, Aliye Güler Bursin'in Almanya'dan gelen oğlu Pamir Bursin, kızı Nilay Bursin ve sevenleri katıldı.

Törene katılamayan oyuncu Kerem Bursin'in gönderdiği çiçek, tabutun üstüne koyuldu. Aliye Güler Bursin, Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kerem Bürsin'in acı günü! Kerem Bürsin elinden tuttuğu fotoğraf ile veda etti!