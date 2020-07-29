Pandeminin ilacı Deha

Deha Bilimlier, geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant'da sahneye çıktı. Programına sevilen parçalarından 'Hançer' ile başlayan Bilimlier, repertuvarında yer verdiği Ahmet Kaya şarkılarının yanı sıra söylediği hareketli şarkılarla da sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat boyunca enerjisiyle sahnede bir an olsun yerinde durmayan Bilimlier, performansını 'Dalga Dalga' ile noktaladı. Ünlü şarkıcıyı dinleyenler arasında; Sema Çelebi, Didem Taslan, Melisa Özmen ve Yeliz Yeşilmen de vardı.