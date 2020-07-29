Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Temmuz 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Temmuz 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yararlı tavsiye vermek için…" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs – Jüpiter 150'liği 1991 yılında dağılan Sovyetler Birliği tarihine atıfta bulunabilir. Freni boşalmış bir araba gibi giden 2020 bu sefer de 1988 yılındaki olayların fitilini ateşleyebilir. Uluslararası diplomasi olgusu Ermenistan ve Azerbaycan olaylarında sınıfta kalabilir.

Koç: Evli bir Koç burcuysan eşinle kısa bir tatil yapman sana iyi gelebilir. Bir takım kötü alışkanlıklarını kendi adına aldığın keskin kararlar ile değiştirebilirsin.

Boğa: Geleceğe dair planların için çalışmak sana zevk veriyor. Özellikle kurmak istediğin iş ile ilgili birçok görüşme yapabilirsin. Bu konuda gerektiğinde harcama yapmaktan çekinmiyorsun.

İkizler: Planlı programlı hareket etmen hiçbir detayı atlamadan işlerini yapabilmende yardımcı oluyor. Patronlarının bu durumu dikkatle gözlemlemesi yeni bir ikramiyenin işareti olabilir.

Yengeç: Geçmişten üzüntü duymuyorsun. Aksine onların sana tecrübe olduğunu bugün daha iyi anlayabilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan evlilik fikrine her zamankinden daha sıcak bakmaya başlıyorsun.

Aslan: Giyimine daha çok dikkat etmeye başlayabilirsin. Stil konusuna öne vermek sana ayrı bir çekicilik katabilir. Yalnız bir Aslan burcuysan bir kişinin senden fazla etkilenmesini cevapsız bırakmayabilirsin.