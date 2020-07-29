Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Temmuz 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Temmuz 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yararlı tavsiye vermek için…" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs – Jüpiter 150'liği 1991 yılında dağılan Sovyetler Birliği tarihine atıfta bulunabilir. Freni boşalmış bir araba gibi giden 2020 bu sefer de 1988 yılındaki olayların fitilini ateşleyebilir. Uluslararası diplomasi olgusu Ermenistan ve Azerbaycan olaylarında sınıfta kalabilir.
Koç: Evli bir Koç burcuysan eşinle kısa bir tatil yapman sana iyi gelebilir. Bir takım kötü alışkanlıklarını kendi adına aldığın keskin kararlar ile değiştirebilirsin.
Boğa: Geleceğe dair planların için çalışmak sana zevk veriyor. Özellikle kurmak istediğin iş ile ilgili birçok görüşme yapabilirsin. Bu konuda gerektiğinde harcama yapmaktan çekinmiyorsun.
İkizler: Planlı programlı hareket etmen hiçbir detayı atlamadan işlerini yapabilmende yardımcı oluyor. Patronlarının bu durumu dikkatle gözlemlemesi yeni bir ikramiyenin işareti olabilir.
Yengeç: Geçmişten üzüntü duymuyorsun. Aksine onların sana tecrübe olduğunu bugün daha iyi anlayabilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan evlilik fikrine her zamankinden daha sıcak bakmaya başlıyorsun.
Aslan: Giyimine daha çok dikkat etmeye başlayabilirsin. Stil konusuna öne vermek sana ayrı bir çekicilik katabilir. Yalnız bir Aslan burcuysan bir kişinin senden fazla etkilenmesini cevapsız bırakmayabilirsin.
Başak: Kendini iyi hissetmediğin ortamlardan uzaklaşmak istiyorsun. Ailevi sorunlarla fazla uğraşıyor olman diğer insanlara karşı tahammül seviyeni azaltabilir.
Terazi: Kendini rutinlerini iş hayatının yoğun temposu yüzünden ihmal edebilirsin. Kendine bir düzen oturtmalısın. Ailen kendini çok fazla yıpratmandan şikayetçi olabilir.
Akrep: Uzun süredir ilişkisi olan bir Akrep burcuysan yalnızlığını bir nebze özelmiş olabilirsin. Fakat ilişkine verdiğin emekler gözünün önüne geldiğinde bu hissi unutuyorsun.
Yay: Kardeşin ile aranda olan problemleri tatlıya bağlayabilirsin. Gıda sektöründe çalışan bir Yay burcuysan parlak fikirler ortaya koyabilirsin. Patronlarının dikkatini çekmeyi başarıyorsun.
Oğlak: Arkadaşların ile ilgili verdiğin kararlarda kendi sorgulayabilirsin. Ona karşı haksızlık ettiğini düşündüğün bir arkadaşına telefon açıp gönlünü alıyorsun.
Kova: Yaşam alanındaki standartlarını ilerletmek istiyorsun. Maddi kaynak sağlamak adına işinde yeni yöntemler deneyebilirsin. Planladığın seyahatlerini gündemine tekrar getirebilirsin
Balık: İkili ilişkilerde iletişimin oldukça güçleniyor. Duygularınla değil mantığın ile hareket etmeye başlayabilirsin. İş yerinde huzursuzluk yaratan bir iş arkadaşın ile tartışabilirsin.
YARARLI TAVSİYE VERMEK İÇİN…
Başımızdan her gün binlerce olay geçiyor. Bu olaylar karşısında hem tecrübe kazanıyor hem de tavsiyelere başvuruyoruz. Ailemizle yaşadığımız durumlarda, arkadaşlarımızla olan kavgalarımızda ya da önemli bir iş öncesi karar verme aşamasında aradığımız birisi de oluyor elbet. Tavsiye aldıktan sonra sıra tavsiye vermeye gelirse? İşte bu noktada bazı püf noktalara yararlı tavsiye vermek için ihtiyacınız olabilir.
İlgi ve Alakanızı Sakın Kaybetmeyin
Arkadaşınıza ihtiyacı olan ilgiyi vermeli ve ona derdini anlatması için alan tanınmalı. Size sorununu anlatırken onun durumuna karşı ilgili olup dikkatimizi başka hiçbir şeye vermemeliyiz. Zaten bir süre sonra anlatmış olduğu sorununu da fark edecektir. Onun sözü bittiğinde, siz söze kendinden emin bir giriş yapın ve onu dinlediğinize dair ipuçları verin. Size sorunundan bahsederken kullandığı cümleleri kullanmak bu konuda yararlı bir hamle olacaktır.
Durumdan Haberdar Olun
Bu kısım en önemli kısımlardan birisi çünkü arkadaşınızı dinlerken bir tavsiyeye ihtiyacı olup olmadığını analiz etmeli, bu hususta ona tavsiyelerde bulunmalısınız. Aksi takdirde ona yanlış bir tavsiye vermiş olabilirsiniz. Aceleci olmamak gerekli, belki de yalnızca içini dökmek istiyordur.
Her İnsan Aynı Değildir
Tavsiye verirken, kendi geçmişinizin ve tecrübelerinizin onunkilerden farklı olduğunu unutmayın. Sizin mücadele eşiğiniz ve karşınızdaki kişinin ki farklı olabilir. Eskiden yaşadıklarınızdan bahsederek, onun yaşadığı sorunların üzerini örtmeyin. Sizin karşılaştığınız güzelliklerden ya da kötülüklerden o da nasibini alacakmış gibi konuşmalar iletişiminizin çökmesine yol açar.
Geçmişin Muhasebesi Olmaz
Geçmiş geçmişte kalmış derler. Size sorunlarından bahsederken, sürekli geçmişte yaptığı hataları hatırlatıp onun yüzüne vurmayın, bu durum onun size karşı olan dürüstlüğünü zedeler. Hayatında yaptığı hataların sebebini sürekli onda aramak mahcubiyet yaratacaktır. Yapıcı olmak en iyisi.
Alternatifler Yaratın
Yeni yaşamış olduğu bir durumdan bahsederken, ona karşı olan yönlendirici tavrınızı geride bırakın. Önündeki alternatifleri gösterin ve aydınlatıcı olun. 'Şunu yap, şunu söyle' gibi yaklaşımlar onda sadece teslimiyet duygusu yaratacak, sorunlarını çözme konusunda bir bilinç uyandırmayacaktır. Onun daha önce düşünmediğini varsaydığınız alternatif seçeneklerden bahsedin.
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