Boğaz’da 90’lar rüzgarı

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam 90'lar konseri ile devam etti. Türk pop müziğinin 90'lı yıllara damga vuran isimlerinin sahneye çıktığı gecede Boğaz'da nostalji rüzgarı esti. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, her akşam saat 21.00'de izleyicilerle ünlü isimleri buluşturmaya devam edecek.MetınÖzülkü, Ali Güven, Reyhan Karaca, Ferda Anıl Yarkın, Zeynep Dizdar, Sibel Alaş ve Jale unutulmaz şarkılarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.