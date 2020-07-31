Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!

Dizi aşkı gerçek oldu. Daha önce Savaşçı dizisinde birlikte rol alan ve iki aşığı canlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın sürpriz aşkı ortak arkadaşları Merve Özbey'in doğum günü partisinde başladı.Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.
Mekan çıkışında muhabirlerden kaçmadan onlarla sohbet eden çift, nasıl tanıştıklarını ve aşk yaşamaya başladıklarını anlattı. Taze aşıklar "Her şey çok yeni, enerjimiz güzel. Şu anda çok mutluyuz" dedi.
"İlk adımı kim attı?" sorusu üzerine ise Atiksoy, "Karşılıklı oldu. Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" dedi.
Berk Oktay sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından "Rabbimin armağanı...Sefa geldin gönlüme" notuyla paylaştı.