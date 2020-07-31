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güzel oyuncuya aşkını haykırdı! Berk Oktay ile 'dan ilk poz!

Dizi aşkı gerçek oldu. Daha önce Savaşçı dizisinde birlikte rol alan ve iki aşığı canlandıran ile aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın sürpriz aşkı ortak arkadaşları 'in doğum günü partisinde başladı.Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Mekan çıkışında muhabirlerden kaçmadan onlarla sohbet eden çift, nasıl tanıştıklarını ve aşk yaşamaya başladıklarını anlattı. Taze aşıklar "Her şey çok yeni, enerjimiz güzel. Şu anda çok mutluyuz" dedi. Bu arada Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilk aşk pozunu paylaştı...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 31.7.2020 09:58 Son Güncelleme: 31.7.2020 10:08 ABONE OL
Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!

Dizi aşkı gerçek oldu. Daha önce Savaşçı dizisinde birlikte rol alan ve iki aşığı canlandıran ile aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!

ile 'ın sürpriz aşkı ortak arkadaşları 'in doğum günü partisinde başladı.Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!

Mekan çıkışında muhabirlerden kaçmadan onlarla sohbet eden çift, nasıl tanıştıklarını ve aşk yaşamaya başladıklarını anlattı. Taze aşıklar "Her şey çok yeni, enerjimiz güzel. Şu anda çok mutluyuz" dedi.

Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!

Duygularımızı saklamadık

"İlk adımı kim attı?" sorusu üzerine ise Atiksoy, "Karşılıklı oldu. Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" dedi.

Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!

Bu arada sevgilisi ile ilk aşk pozunu paylaştı...

Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!

sevgilisi ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından "Rabbimin armağanı...Sefa geldin gönlüme" notuyla paylaştı.

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Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!
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