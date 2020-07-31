Cüneyt Arkın ailesiyle birlikte GÜNAYDIN’a özel bir röportaj verdi! Cüneyt Arkın ve ailesinin dikkat çeken bayram geleneği…

BABAM HEP YANIMIZDAYDI



Bugün bayramın ilk günü... Biraz eskilere gitsek... Babanızla çocukluk yıllarınızda nasıl vakit geçiriyordunuz?

MURAT CÜREKLİBATIR:

Her şeyi ama her şeyi birlikte yaptık, öğrendik. Bisiklet, satranç, yüzme, araba kullanma, futbol, tavla, spor. Aklınıza ne gelirse... Babam yoğunluğuna rağmen hep yanımızdaydı.



Kaan CÜreklibatır: Hafta sonları sabah erkenden Tarabya'da balık tutar, öğleden sonraları da mahallemizdeki çocuklarla birlikte futbol oynardık. Ben babamla en çok futbol oynarken keyif alırdım. Babam maçlarda çok hırslıdır, yenilgiyi kabul etmez, maçta yendik mi, ondan mutlusu yoktur ama bir de yenilirsek ne Murat, ne ben, evde yanına yaklaşamazdık. (Gülüyor)

