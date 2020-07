Cüneyt Arkın ailesiyle birlikte GÜNAYDIN’a özel bir röportaj verdi! Cüneyt Arkın ve ailesinin dikkat çeken bayram geleneği…

BABAM 'BELADAN ÖNCE KAÇ KAÇAMAZSAN DAHA BELA OL' DER



■ Babanızdan öğrendiğiniz en önemli tavsiye, öğüt nedir?

M. C.: "Bela üzerine gelirse bir adım geri at. Bu korkak olduğunu göstermez. Baktın geliyor, at bir adım daha geriye. Baktın gidecek yerin kalmadı. Beladan daha bela ol" derdi. K. C.: İlk önceliği iyi insan olmamızdı. "İyi bir yurttaş, iyi bir eş, iyi bir baba olun" derdi. İş konusu daha sonra gelirdi. "Yaşam ve seçim hakkı sizin, bir baba olarak yetiştirmek benim görevim" derdi.



HAFIZAM İÇİN SÜREKLİ MATEMATİK ÇALIŞIYORUM



■ Yaşlanma ve unutulma korkusu yaşadınız mı hiç?

C. A.: Yaşlanmanın olumsuz yönlerini yaşıyorum ama korkmak yerinde mücadele etmek bana daha elverişli geliyor. Unutulmak değil ama unutma korkusu yaşadım. Hafızamı korumak matematik çalışıyorum, okuyorum. Kendimi onlarla tazeleyip yaşlanmaktan koruyorum.