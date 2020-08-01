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ile ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın nedeni bebek mi?

Evlenmeleri beklenen ile 'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarının nedeni ile ilgili ortaya atılan iddia şoke etti. Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ilişkilerine noktayı koyan 'bebek' iddiası sosyal medyada gündem oldu. İşte Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılığının ardından yatan neden...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 13:13 Son Güncelleme: 1.8.2020 13:27 ABONE OL
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Evlenmeleri beklenen ile 'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarının nedeni ile ilgili ortaya atılan iddia şoke etti.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Aşkları kısa bir dönemine rağmen üç yıldır süren ile , haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklamıştı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; yeni bir diziye başlayan 26 yaşındaki , anne olmanın kariyerine olumsuz etki yapabileceğini düşünüyor

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Herkesin evleneceklerini düşündüğü 26 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki popçunun ayrılığının sebebinin bu olduğu iddia ediliyor Söylentilere göre; her fırsatta baba olmak isteğini dile getiren , Erçel'den beklediği yanıtı alamadı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Murat, Hande'ye çok kırgın

İddialara göre , sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı düşünmüyorum" dedi. Bu sözler üzerine hayal kırıklığı yaşayan ile Hande Erçel tartıştı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Fikir ayrılığını aşamayan ünlü çift, beraberliklerine de nokta koydu.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

her ne kadar "Dostluğumuz sürüyor" dese de ünlü popçunun Erçel'e çok kırgın olduğu söyleniyor.

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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?
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