Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarının nedeni ile ilgili ortaya atılan iddia şoke etti.