Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığında şoke eden iddia! Murat Dalkılıç Hande Erçekl'e çok kırgın... Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni bebek mi?

Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarının nedeni ile ilgili ortaya atılan iddia şoke etti.
Aşkları kısa bir ayrılık dönemine rağmen üç yıldır süren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklamıştı.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; yeni bir diziye başlayan 26 yaşındaki Hande Erçel, anne olmanın kariyerine olumsuz etki yapabileceğini düşünüyor
Herkesin evleneceklerini düşündüğü 26 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki popçunun ayrılığının sebebinin bu olduğu iddia ediliyor Söylentilere göre; her fırsatta baba olmak isteğini dile getiren Murat Dalkılıç, Erçel'den beklediği yanıtı alamadı.
Murat, Hande'ye çok kırgın
İddialara göre Hande Erçel, sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı düşünmüyorum" dedi. Bu sözler üzerine hayal kırıklığı yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel tartıştı.
Fikir ayrılığını aşamayan ünlü çift, beraberliklerine de nokta koydu.
Hande Erçel her ne kadar "Dostluğumuz sürüyor" dese de ünlü popçunun Erçel'e çok kırgın olduğu söyleniyor.