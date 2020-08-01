Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!

GELİŞMESİ: hamile mi? 'in paylaşımı olay oldu!

Güzelliği ve başarısının dışında özel hayatı ile de gündemden düşmeyen hakkında gelişmesi yaşanıyor. Komedyen ile birlikteliği olan ve ayrılıp ayrılmadıkları merak edilen çiftin ardından bir süredir konuşulan Serenay Sarıkaya hamile mi sorusu tekrar gündeme geldi. Ünlü şarkıcı 'in Serenay Sarıkaya'nın Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafın ardından "Bir hamile güzelliği gelmiş" ifadesi magazin gündemine oturdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 1.8.2020 08:05 Son Güncelleme: 1.8.2020 08:08 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!

haberleri... beyaz kıyafeti ile plajda çekilen pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafta mutlu olduğu gözüken ünlü oyuncu için 'den olay yorum geldi. "Bir hamile güzelliği gelmiş" ifadesinin ardından gözler Seren Serengil ve Serenay Sarıkaya'ya çevrilirken Serenay hamile mi sorusu da akıllara geldi.

SERENAY SARIKAYA HAMİLE Mİ? SEREN SERENGİL'DEN OLAY YORUM!

Ünlü oyuncu, beyaz kıyafetiyle çekilen pozlarını "İyi bayramlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa Seren Serengil'den gelen "hamile " yorumu ise magazin gündemine oturdu.

İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!

beyaz kıyafetiyle plajda çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Yüzünde güller açan Sarıkaya, bu pozları paylaşıp altına "İyi bayramlar" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!

ise 'nın fotoğraflarına, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Bu gülüşü bilirim, benim de hamileyken vardı böyle bir fotoğrafım" yorumunu yaptı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!

SEREN SERENGİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

'in, 'nın paylaşımına yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı. Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa. Bu gülüşü bilirim benimde vardi bole bir fotoğrafım hamileyken yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA