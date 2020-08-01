SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!

Son dakika haberleri... Serenay Sarıkaya beyaz kıyafeti ile plajda çekilen pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafta mutlu olduğu gözüken ünlü oyuncu için Seren Serengil'den olay yorum geldi. "Bir hamile güzelliği gelmiş" ifadesinin ardından gözler Seren Serengil ve Serenay Sarıkaya'ya çevrilirken Serenay hamile mi sorusu da akıllara geldi.
Ünlü oyuncu, beyaz kıyafetiyle çekilen pozlarını "İyi bayramlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa Seren Serengil'den gelen "hamile " yorumu ise magazin gündemine oturdu.
İşte son dakika haberinin detayları!
Serenay Sarıkaya beyaz kıyafetiyle plajda çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Yüzünde güller açan Sarıkaya, bu pozları paylaşıp altına "İyi bayramlar" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
Seren Serengil ise Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Bu gülüşü bilirim, benim de hamileyken vardı böyle bir fotoğrafım" yorumunu yaptı.
SEREN SERENGİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Seren Serengil'in, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı. Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa. Bu gülüşü bilirim benimde vardi bole bir fotoğrafım hamileyken yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.