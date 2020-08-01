SON DAKİKA GELİŞMESİ: Serenay Sarıkaya hamile mi? Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu!

SEREN SERENGİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Seren Serengil'in, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı. Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa. Bu gülüşü bilirim benimde vardi bole bir fotoğrafım hamileyken yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.