Cengiz Kurtoğlu: Evimizin reisi eşim Fatma! 7 torun sahibi Cengiz Kurtoğlu "En büyük zenginliğim ailem"...

GERÇEK SANATÇI PLAYBACK YAPMAZ



Bir ara playback tartışması başlatmıştınız, uzun süre sanatçılar arasında konuşulmuştu sözleriniz...

Sahnede şarkılarımı hep canlı okurum. Canlı okumazsam mahvolurum. Ama ne yazık ki playback okuyan isimler var. Sahnede playback yapanların dinleyicileri kandırdığını düşündüğümü söylemiştim. Her şeyden öte müzikseverlere büyük ayıp ediyorlar. Canlı okumadıktan sonra ben evde o sanatçıyı CD'den de dinlerim, niye sahne aldığı yere gideyim? Gerçek sanatçı sahnede playback yapmaz.

Ardından İstanbul ve tabii Tarabya yılları geliyor değil mi?

Evet, Tarabya'da başladım müzik hayatıma. Oraya ilk gittiğimde korkmuştum. "Burası çok sosyete bir yer, ışıl ışıl ve bambaşka bir dünya, burada bizi yaşatmazlar" diye düşündüm. Neon ışıklarla Ümit Besen, Arif Susam, Nejat Alp yazıları...



Önce Cengiz Abi, sonra Cengiz Baba...

Yılların ardından abilikten babalığa döndü. Torunlarım var artık; ne abisi, ne babası, dede oldum. (Gülüyor)

Sevenlerinizin efsane olarak sizi yıllardır bir çıtada tutması nasıl bir his?

Çok ayrı bir sorumluluk getiriyor tabii, beni sahiplendiklerini gösteriyor. Cengiz Baba efsanesi olarak anılmak benim için büyük bir lütuf. Layık olmak için kendi hayatımı hep disipline ederek elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Hakan Altun ile çıkardığınız 'Usta Çırak' albümü çok ses getirdi. İkili olarak verdiğiniz konserlerde binler toplandı...

Poll Production etiketiyle Polat Yağcı prodüktörlüğünde çıkan albüm, dediğin gibi çok beğenildi, onlarca ödül aldı. Sevenlerimiz teveccüh gösterdi, konserlerde bizleri yalnız bırakmadı. Hakan Altun çok sevdiğim bir kardeşim, beni babasının ölümünden sonra manevi abilikten manevi babalığa koyan birisi... Bu arada sevgili Polat Yağcı'yı da anmamak olmaz. Bu projeye inanmasının, arkasında durmasının bu başarıda payı çok fazla. Ayrıca Polat Yağcı ile yapımcısanatçı ilişkisinin ötesinde çok özel bir dostluğum var.



Bir dönem beyazperdede aktör olarak da yer aldınız. Arabeskin kralı, sinemada neden devamını getirmedi?

Yıllar önce çok kaset satanlara film de çekerlerdi. Eee biz de tabii o dönem müzik camiasında epey takip ediliyoruz. Yedi sinema filmi çevirdim, hiçbirinde konu yoktu. Para kazanılsın diye yer aldık ama bir tanesini oynamadım, yarım bıraktım zaten.