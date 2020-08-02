Ünlü Sanat yönetmeninin tecavüz davasında flaş gelişme! Hakan Sur'a 10 yıl hapis cezasına onama!

Leyla ile Mecnun, Muhteşem Yüzyıl, Met-Cezir, Kalp Atışı, Rüzgarın Kalbi, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum ve Kanıt gibi dizilerin Sanat Yönetmenliğini yapan Hakan Sur, cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyetinin Hakan Sur'a verdiği hapis cezasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. Mahkemeye taşınan tecavüz skandalı geçtiğimiz yıllarda meydana gelmişti. Genç kadın H.B.G., Hakan Sur ile geçtiğimiz yıllarda bir mekânda karşılaşmıştı. Aynı masada oturan ikili bir süre sohbet ettikten sonra Hakan Sur, H.B.G.'yi "Telefonumun şarjı bitti, evim yakın, gel bana gidelim, şarj ettikten sonra tekrar çıkarız" diyerek evine davet etmişti. Evde bir süre vakit geçiren genç kıza Hakan Sur, "Burada yatak var, burada kal" diyerek H.B.G.'den olumsuz yanıt alınca ısrar etmişti. İddiaya göre daha sonra sanat yönetmeni H.B.G.'ye cinsel saldırıda bulunmuştu. Saldırının ardından evden çıkan H.B.G gittiği hastanenin polisine şikâyetçi olmuş şikâyetin ardından Hakan Sur gözaltına alınmıştı.

10 YIL HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Genç kadının şikâyeti ardından Hakan Sur (39) hakkında üniversite öğrencisi H.B.G.'ye (26) tecavüz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Hakan Sur, olay tarihinde Beşiktaş'ta bir mekânda bir süre sohbet ettikten sonra evine davet ettiği H.B.G.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmış, yaklaşık 4 ayın ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemede suçlamaları reddeden sanık, ilişkide rıza olduğunu savunmuştu. İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılama sonunda Hakan Sur'u, 'Cinsel Saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkûm etmişti.

BAM YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONAYLADI

Yapılan yargılamanın ardından karara itiraz eden Hakan Sur'un dosyası Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşınmıştı. BAM, geçtiğimiz günlerde Hakan Sur'un itirazı sonrası incelediği dosya hakkında karar verdi. Yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna kanaat getiren üst mahkeme kararın yerinde olduğunu ifade ederek itirazı reddetti. Dosya Yargıtay'a taşındı.