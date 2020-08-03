Sahnelerde bayram havası

PLAJ KONSERİ

POP müziğin sevilen sesi Sinan Akçıl, bayramın ikinci günü Yalıkavak Miya Beach'te konser verdi. Tatilcilere bayram havası yaşatan Akçıl, sahnede spor bir kıyafet tercih etti. Şarkıcı, eski ve yeni şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.



'MASKESİZ EĞLENCEYE KARŞIYIZ'



Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bayramın ilk iki gecesi Antalya'daki Sueno Hotels sahnelerindeydi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının gözetildiği iki konserde Gündeş'i bin 600 kişi izledi. Ünlü yorumcu, maskelerini çenelerine indiren izleyicilerini uyardı: "Maskesiz eğlenceye karşıyız!" Zuhair Murad imzalı elbisesiyle sahneye çıkan Gündeş, sevenlerinin bayramını da kutladı: "Varlığınız çok kıymetli. Sıkıntılı zamanlarımız olabilir ama içimizde hep bayram coşkusu taşıyabilelim. Önce sağlık, sonra mutluluğunuz daim olsun."



TATİLCİLERİ COŞTURDU



Gece hayatının ünlü ismi Cenk Eren, Bodrum Günay'da konser verdi. Performansına 'Odalarda Işıksızım'la başlayan Eren, hayranlarına renkli bir bayram gecesi yaşattı. Sevenlerinin bayramını da kutlayan sanatçı, 'Selda Bağcan Şarkıları' albümünden 'Adaletin Bu mu Dünya?' şarkısını da söyledi.



ÇİFTE SEVİNÇ YAŞADI ŞARKICI



Merve Özbey, bayramın ikinci günü Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. 5 aylık aranın ardından ilk kez sevenleriyle buluşan Özbey, "Hepimizin bayramı kutlu olsun ama bugün benim için çifte bayram. 5 aydan sonra yeniden sizlerle beraberim" diye konuştu. Konserde kendini eğlenceye kaptıran ünlü popçu, "Düğünümü hatırladım. Sanki oradaymış gibi eğleniyorum. Sahnede olmayı çok özlemişim" dedi.



25 YILIN ÖZETİNİ SUNDU



Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Bvs Bosphorus Otel'deki Sahne Beach'te düzenlenen happy hour partisinde konser verdi. Performansına 'Karabiberim' şarkısıyla başlayan sanatçı, "Bugüne kadar yaptığım bütün parçalardan size 25 yılın özetini sunacağım. Beni dinlemeye gelen herkesin bayramını kutlarım" dedi. İki saat sahnede kalan Ortaç, konserini 'Mesafe' şarkısıyla bitirdi.



PEKKAN'DAN ARABESK SÜRPRİZİ



Süperstar Ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Bodrum BVS Bosphorus Otel'deki Günay Restaurant'da sevenleriyle buluştu. Açık havada gerçekleşen konseri 500 kişi izledi. Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetle çıkan Pekkan, dansçılarıyla birlikte şov yaptı. 'Yakar Geçerim', 'Resim' gibi pek çok hit şarkısını seslendiren Süperstar, sanat müziği eserleri ile de herkesi mest etti. Sahnede üç saat kalan Pekkan, 'Batsın Bu Dünya'yı yorumlarken kendisini dinleyenler arasında bulunan Orhan Gencebay'a da sevgilerini iletti.