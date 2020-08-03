SON DAKİKA HABERİ: Ufuk Bayraktar taciz ve tehdit iddiaları hakkında sessizliğini bozdu! Ufuk Bayraktar: "Sadece kızıma olan..."

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HABERİ: taciz ve tehdit iddiaları hakkında sessizliğini bozdu! Ufuk Bayraktar: "Sadece kızıma olan..."

Geçtiğimiz aylarda eşini aldatması ile gündeme gelen oyuncu birkaç gün önce de taciz ve tehdit iddiaları ile magazin gündeminde yer almıştı. Film setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı ve tehdit ettiği iddia edilirken bu olaylar karşısında sessiz kalan oyuncu Ufuk Bayraktar açıklamalarında bulundu. Sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 07:09 Son Güncelleme: 3.8.2020 07:09 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Ufuk Bayraktar taciz ve tehdit iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı! Ufuk Bayraktar: Sadece kızıma olan...

Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın geçliğini canlandıran ve Dayı filminin setinde iki çalışana sözlü ve fiziksel şiddet ile taciz iddiaları ile gündeme gelen ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ardından durumu değerlendiren ünlü oyuncu konuya yönelik detayları da aktardı. İşte Ufuk Bayraktar'dan açıklamalar...

UFUK BAYRAKTAR, TACİZ VE TEHDİT İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERDİ!

Ufuk Bayraktar, taciz ve tehdit iddialarının ardından son dakika açıklamalarında bulundu. İşte merak edilen o açıklama...

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Ufuk Bayraktar taciz ve tehdit iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı! Ufuk Bayraktar: Sadece kızıma olan...

Ufuk Bayraktar da çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şunları söyledi:

Tanımadığı halde benim kızıma el, kol şakası yaptığını gördüğüm kişiyi uyardım. Bu konuda hassas olduğumu, bir daha kesinlikle yapmaması gerektiğini söyledim. O adamın şefi olan hanımefendi de setin ortasında 5 dakika sonra gelip, bana ailemin ve çocuklarımın yanında hakaret etmeye kalktığı için cevap verdim. Babalık duygumdan dolayı sert cevap vermiş olabilirim, beyefendi ile alakalı hiçbir durum yoktur. Sadece kızıma olan aşırı hassasiyetimle alakalı bir durumdur. Saygılarımla, ...

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Ufuk Bayraktar taciz ve tehdit iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı! Ufuk Bayraktar: Sadece kızıma olan...

İHANET HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi 'ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlamıştı.

"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, 'senin gibi bir adama bu saatten sonra güvenmem' dediği eşi Ufuk Bayraktar'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.

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SON DAKİKA HABERİ: Ufuk Bayraktar taciz ve tehdit iddiaları hakkında sessizliğini bozdu! Ufuk Bayraktar: "Sadece kızıma olan..."
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