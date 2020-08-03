SON DAKİKA HABERİ: Ufuk Bayraktar taciz ve tehdit iddiaları hakkında sessizliğini bozdu! Ufuk Bayraktar: "Sadece kızıma olan..."

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Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar'ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlamıştı.

"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, 'senin gibi bir adama bu saatten sonra güvenmem' dediği eşi Ufuk Bayraktar'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.